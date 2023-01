Diretta/ Cosenza Benevento, streaming video tv: voglia di riscatto (Serie B)

DIRETTA COSENZA BENEVENTO: PARTITA DELICATA!

Cosenza Benevento, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio San Vito di Cosenza, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie B. Sfida fondamentale per le dinamiche nella zona bassa della classifica, in campo due squadre vogliose di riscatto.

Il Cosenza è ultimo in classifica con 19 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Tre ko di fila per i rossoblu, l’ultimo per 2-0 sul campo del Cagliari. Il Benevento, invece, è quattordicesimo a quota 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. I giallorossi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-2 dal Perugia di Castori.

COSENZA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Benevento sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BENEVENTO

Qualche nodo da sciogliere per Viali e Cannavaro, scopriamo le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti, Partiamo dal Cosenza, in campo con il 4-4-2: Marson, Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino, Kornvig, Voca, Brescianini, D’Urso, Larrivey, Nasti. Passiamo adesso alle Streghe, in campo con il 4-2-3-1: Paleari, Veseli, Glik, Capellini, Masciangelo, Tello, Viviani, Improta, La Gumina, Acampora, Forte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cosenza Benevento vedono favorita la formazione allenata da Cannavaro. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Cosenza è a 3,25, il pareggio è a 3,20, il successo del Benevento è a 2,25. Si profila una gara molto chiusa secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Infine più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,90 e 1,82.

