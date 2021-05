Diretta Benevento Cagliari/ Streaming video tv: è lo spareggio salvezza! (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO CAGLIARI: INCROCIO DECISIVO!

Benevento Cagliari, in diretta dal Ciro Vigorito e in programma alle ore 15:00 di domenica 9 maggio, è una partita delicatissima: si gioca per la 35^ giornata di Serie A 2020-2021, ed è la sfida diretta per la salvezza. Naturalmente, a oggi è ancora possibile che entrambe restino nella massima categoria ma per ora è terzultima contro quartultima: il Benevento, sconfitto dal Milan a San Siro, è calato tantissimo e oggi sarebbe costretto alla retrocessione, scavalcato dal Cagliari e dunque con la necessità di vincere per tornare in vantaggio nel testa a testa in cui conteranno i dettagli.

Il Cagliari, appunto: pareggio raccolto in extremis a Napoli, con Leonardo Semplici una grande corsa che ha portato a una straordinaria rimonta, ora però gli isolani sanno che questa è la partita con cui possono mettersi in sicurezza. All’andata vinsero i sanniti: un leggero vantaggio per Pippo Inzaghi, ma è chiaro che al momento avere la doppia sfida diretta dalla sua conta poco. Aspettiamo la diretta di Benevento Cagliari, intanto possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BENEVENTO CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Cagliari sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, in esclusiva per gli abbonati: bisognerà andare in questo caso su Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. In assenza di un televisore, come sempre, i clienti Sky potranno seguire la partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go (con i dati del proprio abbonamento) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CAGLIARI

Ancora con problemi legati agli infortuni, Pippo Inzaghi può tornare al 3-5-2 in Benevento Cagliari: nel caso sarebbe Nicolas Viola a rischiare la panchina sull’assalto di Schiattarella, regista con Hetemaj e Ionita ai lati. L’alternativa è l’albero di Natale o comunque il rombo di centrocampo, e Viola sarebbe avanzato sulla trequarti o schierato comunque in mezzo; davanti avremo Gaich e Lapadula, in difesa prova a recuperare Tuia così come Gaetano Letizia ma Caldirola, Glik e Federico Barba sono favoriti. Montipò il portiere, Depaoli e Improta sulle corsie. Sicuro 3-5-2 per Semplici: nel suo Cagliari torna Razvan Marin che si piazza in mezzo con Duncan e Nainggolan, si rivede anche Joao Pedro come titolare con Pavoletti favorito su Giovanni Simeone per la seconda maglia in attacco. Cragno sarà in porta, davanti a lui Ceppitelli stringe i denti: in sua assenza Rugani o Walukiewicz per completare la difesa insieme a Godin e Carboni, mentre come esterni Nahitan Nandez (gol fondamentale a Napoli) giocherà a destra e Lykogiannis è favorito su Zappa a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Benevento Cagliari sono a disposizione le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai, per cui possiamo andare a vedere cosa ci riservi il bookmaker in questione. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 3,15 volte quanto giocato, mentre il segno X che identifica il pareggio porta in dote un valore pari a 3,45 volte l’importo investito. Il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,25 volte quanto messo sul piatto.



