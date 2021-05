Diretta Napoli Cagliari/ Streaming video tv: Champions vs salvezza (Serie A)

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI: GATTUSO DEVE VINCERE!

Napoli Cagliari, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021, per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. L’attesa è altissima per la diretta di Napoli Cagliari, perché i punti in palio potrebbero essere fondamentali sia per la qualificazione del Napoli alla prossima edizione della Champions League sia per la salvezza del Cagliari.

Logicamente il Napoli di Gennaro Gattuso gode dei favori del pronostico per classifica, fattore campo e anche ottima condizione di forma, ribadita anche nella vittoria a Torino di lunedì scorso contro i granata, che ha rilanciato il Napoli in piena zona Champions League. Attenzione però al Cagliari di Leonardo Semplici, che a sua volta è la squadra più “calda” in zona salvezza grazie a tre vittorie consecutive, compresa quella di domenica scorsa contro la Roma: ai sardi oggi servirebbe una grande impresa, ma di sicuro faranno di tutto per riuscirvi. Che cosa potrà succedere quindi in Napoli Cagliari?

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cagliari sarà garantita sui canali della televisione satellitare per gli abbonati Sky, che infatti detiene i diritti per la trasmissione di sette partite a ogni giornata di Serie A tra cui questa, per la quale segnaliamo inoltre la possibilità della diretta streaming video sempre per gli abbonati, grazie al servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Scopriamo adesso qualche notizia in più sulle probabili formazioni per Napoli Cagliari. Solito modulo 4-2-3-1 per Gennaro Gattuso, con però vari dubbi sugli interpreti: in attacco ad esempio abbiamo i classici ballottaggi Osimhen-Mertens e Politano-Lozano per completare un reparto offensivo che dovrebbe invece vedere sicuri titolari Zielinski ed Insigne. In mediana giocheranno Fabian Ruiz e Demme, in difesa invece dovremmo vedere Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Koulibaly, ma restano aperti altri due ballottaggi, cioè Manolas-Rrahmani per affiancare KK e Hysaj-Mario Rui per la maglia di terzino sinistro. Il Cagliari deve invece fare a meno dello squalificato Marin, che sarà sostituito dal rientrante Nainggolan nel 3-5-2 di Leonardo Semplici. Con il belga avremo Nandez e Duncan nel cuore della mediana, con Zappa estreno destro e Lykogiannis favorito su Asamoah a sinistra. In attacco Pavoletti e Simeone si giocano la maglia da prima punta al fianco di Joao Pedro, mentre in difesa sono in ballottaggio Rugani e Ceppitelli per affiancare Godin e Carboni davanti al rientrante Cragno.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Napoli Cagliari in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è senza dubbio favorito ed è infatti quotato a 1,37, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio e dunque di segno X e fino a ben 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso naturalmente di vittoria esterna del Cagliari.



