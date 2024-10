DIRETTA BENEVENTO CASERTANA, SFIDA TUTTA CAMPANA AL VIGORITO

La domenica della Serie C entra nel vivo con la diretta Benevento Casertana valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Questa partita è uno dei derby campani più sentiti ed andrà in campo domenica 27 ottobre alle 15,30 sullo sfondo del Vigorito di Benevento. I padroni di casa stanno dominando il campionato e sono primi in classifica con una serie di quattro risultati utili consecutivi impreziositi dallo 0 a 3 in casa del Sorrento. Qualche difficoltà in più per la Casertana che si trova al dodicesimo posto ma arriva da un ottimo 1 a 0 in casa contro la Cavese.

DIRETTA BENEVENTO CASERTANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Benevento Casertana sarà trasmessa da Sky o dalle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. La novità è che questo derby verrà anche trasmesso in chiaro su Rai 2. Sarà anche possibile seguire questa partita con la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sull’andamento del match attraverso il racconto delle azioni migliori.

BENEVENTO CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dobbiamo vedere anche le probabili formazioni della partita andando ad analizzare le scelte degli allenatori. Il Benevento di Auteri andrà in campo con un 4-2-3-1 con Perlingieri da unica punta e chiamato al gol anche grazie al sostegno di Simonetti, Manconi e Lamesta a completare la trequarti. Come terzini agiranno Berra e Oukhadda chiamati a dare sostegno anche all’attacco.

Gioca a specchio la Casertana di Iori che utilizzerà Gatti e Kontek come centrali di difesa davanti a Zanellati. Carretta e Paglino saranno i due esterni con Deli e Iuliano che giocheranno centralmente con il compito di attaccare la porta ed avere più cinismo possibile.

BENEVENTO CASERTANA, LE QUOTE

Vediamo anche le quote della diretta Benevento Casertana utilizzando le proposte dal sito della Snai. I padroni di casa partono con il favore del campo e del pronostico e vedono una loro vittoria a 1,40 contro il 2 a 7,00 e il pareggio X a 4,00.