DIRETTA/ Benevento Crotone (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA BENEVENTO CROTONE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per farci compagnia la diretta di Benevento Crotone, che sono due delle corazzate di questo girone C in Serie C. Dopo la clamorosa retrocessione, lo shock per il Benevento si è protratto anche in terza divisione: pronti via, sconfitta contro la Turris con rimonta subita. Poi però sono arrivati 10 punti, con un solo gol subito; dunque la squadra giallorossa si è ripresa ampiamente, in totale ha realizzato 5 gol che sono certamente pochi ma per contro, appunto, la difesa che ha incassato 4 reti ne ha concessa solo una – al Taranto, in una gara vinta – nelle ultime quattro uscite.

Video/ Brindisi Benevento (0-1) gol e highlights: Ferrante regala il +3 alle 'Streghe' (25 settembre 2023)

Autore di un ottimo campionato l’anno scorso, il Crotone è partito molto male per quelle che sono le sue ambizioni: in cinque giornate ha ottenuto due vittorie e altrettante sconfitte, ha un successo in trasferta (contro il Catania all’esordio) ma anche il rovescio sul campo della VIrtus Francavilla. Per gli squali abbiamo un totale di 6 gol realizzati e sono davvero pochi, quelli subiti invece sono 7 e sono tanti; vedremo cosa succederà oggi in quello che resta a tutti gli effetti un match. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti in campo al Ciro Vigorito: la diretta di Benevento Crotone sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Brindisi Benevento (risultato finale 0-1): colpo esterno! (Serie C, 25 settembre 2023)

BENEVENTO CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Crotone sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Crotone in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BENEVENTO CROTONE: SANNITI IN RIPRESA

La diretta Benevento Crotone, in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone C. Di fronte due squadre candidate alla vittoria finale del girone che, però, non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione. I sanniti, infatti, dopo un periodo di appannamento, sono risaliti grazie alle ultime due vittorie consecutive ottenute contro Taranto e Brindisi. I calabresi, invece, a quota sette punti, devono necessariamente cambiare marcia per ambire ad un posto nelle zone nobili della graduatoria.

Video/ Crotone Sorrento (1-0) gol e highlights: Gomez piega i campani (24 settembre 2023)

BENEVENTO CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Benevento Crotone, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento. In casa giallorossa il tecnico Matteo Andreoletti concederà un turno di riposo a Ciano, al suo posto spazio a Tello. Dal primo minuto, inoltre, dovrebbe rivedersi bomber Marotta. Per gli Squali calabresi, invece, mister Lamberto Zauli punterà ancora su Gomez come terminale offensivo supportato da Pannitteri, Tribuzzi e uno tra D’Ursi e Vitale.

BENEVENTO CROTONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Benevento Crotone danno per favorita la squadra campana con il segno 1 proposto a 1.95. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei rossoblù è dato a 2.50 mentre il pareggio si gioca a 3.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA