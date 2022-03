DIRETTA/ Benevento Crotone video streaming tv: una storia molto interessante

DIRETTA BENEVENTO CROTONE: TESTA A TESTA

Al Ciro Vigorito la diretta di Benevento Crotone si è giocata prima di oggi in altre dieci occasioni. Il bilancio è nettamente in favore delle streghe che hanno vinto sette volte con due successi dei pitagorici e un pareggio. L’ultimo precedente rappresenta anche l’unico pareggio tra le due squadre un 1-1 del 16 maggio scorso in Serie A. I padroni di casa erano passati in vantaggio al minuto 13 con Lapadula con il rosso a Golemic che poco dopo lasciava i rossoblù in inferiorità numerica.

DIRETTA/ Crotone Alessandria (risultato finale 0-0): errore di Maric dal dischetto!

Nel finale gli ospiti trovavano la vita del pareggio, ormai insperato, grazie a una rete del nigeriano Simy al minuto 93. Il Benevento invece non vince dal 2-0 del novembre 2019 quando si imponeva con i gol di Viola su rigore al minuto 11 e di Improta al 94esimo. Il Crotone invece non riesce a vincere da una gara molto equilibrata e importante nel giugno 2009 era la finale di ritorno dei playoff di Lega Pro che terminò 0-1 dopo che all’andata a Crotone la gara era invece terminata 0-0. Cosa accadrà nella partita di oggi. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Pisa Crotone (risultato finale 3-2): pitagorici a un passo dalla rimonta!

DIRETTA BENEVENTO CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Crotone sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire la diretta Benevento Crotone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone. Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile utilizzare lo streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni ufficiali.

Diretta/ Benevento Cremonese (risultato finale 1-1): Paleari salva i suoi!

PER I CALABRESI PUNTI PESANTI!

La diretta di Benevento Crotone andrà in scena sabato 12 marzo a partire dalle ore 16.15 allo Stadio Ciro Vigorito: il match è valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre stanno vivendo un momento completamente opposto: i padroni di casa puntano ai piani alti della classifica – attualmente sono al sesto posto – e hanno già la testa ai play-off, mentre gli ospiti hanno disperatamente bisogno di conquistare punti per evitare la retrocessione. Attualmente, infatti, occupano il penultimo posto della graduatoria, davanti soltanto al Pordenone.

I campani, in occasione dello scorso turno, sono stati costretti a rimanere ai box. Domenica, da calendario, sarebbero dovuti scendere in campo contro il Cosenza, ma il match è stato rinviato a causa della positività al Covid-19 di ben dodici elementi del gruppo squadra degli ospiti. Da capire, dunque, quali saranno le loro condizioni in vista dell’impegno odierno. I calabresi vorrebbero approfittarne, ma da parte loro stanno vivendo un periodo altrettanto nero. La vittoria manca infatti da ben dieci gare. L’ultimo risultato è il pareggio a reti bianche ottenuto tra le mura amiche contro l’Alessandria, su cui resta il rimpianto del calcio di rigore sbagliato da Maric nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Benevento Crotone saranno indubbiamente dipendenti dalle condizioni fisiche dei giocatori delle due squadre. I padroni di casa, dopo avere superato quasi completamente l’emergenza Covid-19, infatti, devono capire chi è al meglio: sia in virtù degli allenamenti effettuati in settimana sia per le eventuali conseguenze del virus. Il tecnico Fabio Caserta potrebbe affidarsi in tal senso a chi ha giocato meno nelle ultime gare, come Elia, che ha recuperato dall’infortunio, Farias e Lapadula.

Il 4-3-3 iniziale potrebbe essere così strutturato: Paleari; Elia, Vogliacco, Glik, Letizia; Improta, Acampora, Ionita; Farias, Lapadula, Insigne. Gli ospiti da parte loro non devono fare i conti con particolari assenze. Verrà confermato probabilmente Schnegg, reduce da un buon esordio da titolare. Il tecnico Francesco Modesto dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-2-1 così strutturato: Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua, Schnegg; Kone, Maric; Mulattieri.

QUOTE BENEVENTO CROTONE

Le quote della diretta Benevento Crotone confermano i pronostici: i bookmakers ritengono che a trionfare saranno certamente i padroni di casa. Al di là di ciò che dice la classifica, d’altronde, anche le statistiche non danno molte speranze agli Squali, che in questa stagione non hanno mai vinto in trasferta. L’agenzia di scommesse Sisal, in tal senso, propone la vittoria dei giallorossi, con il segno 1, a 1,65. Un successo ospite, con il segno 2, è invece fissato a 6,50. Un pareggio, con il segno X, è infine quotato a 3,80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA