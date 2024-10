DIRETTA CROTONE TARANTO: ENTRAMBE RISCHIANO MOLTO

Basta uno sguardo alla classifica (purtroppo) per capire perché la diretta Crotone Taranto sarà così delicata stasera, domenica 20 ottobre 2024, con fischio d’inizio “anomalo” alle ore 19.30 per la decima giornata del girone C di Serie C. Non se la passano molto bene i padroni di casa calabresi, che infatti arrivano alla diretta Crotone Taranto sulla scia di un pur discreto pareggio a Monopoli che può avere almeno portato un po’ di fiducia ma da solo non basta per uscire da una posizione critica che inevitabilmente riguarda chi ha soli 8 punti in campionato.

Diretta/ Taranto Picerno (risultato finale 1-0): Battimelli al 95'! (Serie C, oggi 13 ottobre 2024)

L’ultima giornata sicuramente ha sancito degli effetti benefici e questo vale ancora di più per il Taranto, che ha firmato una bellissima vittoria contro il Picerno: impresa preziosa ma che non toglie i pugliesi dall’ultimo posto in classifica con 6 punti e questo naturalmente spiega meglio di mille parole quanto fosse stato deludente in precedenza il cammino dei pugliesi. Insomma, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno ci sono dei segnali di ripresa, ma chi saprà confermarli stasera? Parola alla diretta Crotone Taranto per scoprirlo!

Video Monopoli Crotone (1-1)/ Gol e highlights: Angileri risponde a Di Pasquale! (Serie C 12 ottobre 2024)

CROTONE TARANTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sono sorprese circa la diretta Crotone Taranto in tv, perché tutte le partite di Serie C sono visibili in questa stagione sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare. Inoltre, ciò significa pure che saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire la diretta Crotone Taranto streaming video, sebbene sempre su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE TARANTO

Naturalmente non può mancare uno sguardo alle mosse degli allenatori con le probabili formazioni per la diretta Crotone Taranto. Modulo 4-2-3-1 per i padroni di casa di Emilio Longo, che potrebbe puntare su questi undici titolari: D’Alterio in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale e Giron da destra a sinistra; in mediana sarà fondamentale il ruolo di Schirò e Gallo; più avanti ecco invece Silva come trequartista centrale fra le ali Spina a destra e Oviszach a sinistra a sostegno del centravanti Gomez.

Diretta/ Monopoli Crotone (risultato finale 1-1): Angileri pareggia subito! (Serie C, 12 ottobre 2024)

Carmine Gautieri potrebbe invece schierare il suo Taranto con questi undici uomini, secondo il modulo 4-3-3: Mastromonaco, Shiba, De Santis e Contessa da destra a sinistra nella difesa a quattro protezione del portiere Del Favero; a centrocampo il capitano Matera come perno centrale fra le due mezzali Lores Varela e Speranza; infine, il tridente d’attacco del Taranto con Guarracino ala destra e Fabbro sul versante mancino, ai fianchi del centravanti che potrebbe essere Zigoni oppure Battimelli.

PRONOSTICO E QUOTE: CALABRESI FAVORITI

Le quote dell’agenzia Snai ci consentono di parlare anche del pronostico circa la diretta Crotone Taranto. I padroni di casa calabresi sono favoriti in maniera molto netta, tanto che il segno 1 non va oltre quota 1,45; già molto intrigante la quotazione di 4,00 in caso di segno X e quindi di pareggio, mentre un colpo esterno del Taranto ripagherebbe ben 5,75 volte la posta in palio chi avrà creduto nella possibilità del segno 2.