Diretta Benevento Frosinone/ Streaming video tv: rilancio o conferma? (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO FROSINONE: CAMPANI FAVORITI!

Benevento Frosinone, in diretta dallo Stadio Ciro Vigorito della città campana, si giocherà alle ore 20.45 di questa sera, domenica 28 agosto 2022, e sarà certamente una delle partite più interessanti per la terza giornata della Serie B 2022-2023. Classifica alla mano, potremmo parlare con una certa sorpresa di situazioni quasi diametralmente opposte in vista della diretta di Benevento Frosinone, con i padroni di casa campani che hanno infatti raccolto solamente un punto nelle prime due giornate, mentre gli ospiti ciociari viaggiano ancora a punteggio pieno, forti dei 6 punti già in cassaforte.

Diretta/ Frosinone Lecce Primavera (risultato finale 0-2): che colpo dei salentini!

Nella scorsa giornata, il Frosinone si è messo in particolare evidenza rifilando un perentorio 3-0 al Brescia, che è sicuramente un’altra delle formazioni più ambiziose per la promozione ma è stato travolto dai ciociari, già vittoriosi a Modena nella prima giornata. Il Benevento invece aveva debuttato con una dolorosa sconfitta casalinga contro il Cosenza, poi settimana scorsa ha raccolto almeno un buon pareggio 0-0 sul campo del Genoa. Padroni di casa per il rilancio, ospiti per la conferma al vertice: cosa ci dirà la diretta di Benevento Frosinone?

Diretta/ Frosinone Brescia (risultato finale 3-0) streaming: la chiude Mulattieri

BENEVENTO FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La copertura mediatica della Serie B 2022-2023 è eccellente, di conseguenza ricordiamo che la diretta tv di Benevento Frosinone sarà garantita per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che offrirà anche il servizio Sky Go per la diretta streaming video, possibilità quest’ultima che sarà tuttavia garantita anche tramite le piattaforme digitali di DAZN oppure Helbiz.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO FROSINONE

Naturalmente si deve fare cenno anche alle probabili formazioni in vista della diretta di Benevento Frosinone. I padroni di casa del Benevento potrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3 che dovrebbe prevedere Paleari in porta e davanti a lui Letizia, Pastina, Glik e Foulon nella difesa a quattro; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere Karic, Viviani e Acampora; infine nel tridente offensivo collochiamo Tello, La Gumina e Farias.

Diretta/ Genoa Benevento (risultato finale 0-0): Paleari e il VAR salvano i sanniti

La replica del Frosinone potrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3, in questo caso con i seguenti possibili undici titolari: Turati in porta; difesa a quattro formata da Oyono, Lucioni, Szyminski e Cotali; a centrocampo il terzetto composto da Boloca, Kone e Rohden, infine nel tridente offensivo potrebbero trovare spazio Caso e Garritano ai fianchi del centravanti Moro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche al pronostico che accompagnerà la diretta di Benevento Frosinone secondo l’agenzia di scommesse Snai: i padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Frosinone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA