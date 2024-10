DIRETTA BENEVENTO LATINA, LA VETTA SOLITARIA E’ VICINA PER I CAMPANI

La domenica di Serie C, per quanto riguarda il girone C, sarà aperta dalla diretta Benevento Latina, gara in programma alle ore 15:00 del 13 ottobre 2024 presso lo Stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa sono reduci da un pareggio ma vorrebbero proseguire in ogni caso il loro cammino molto più che positivo magari riuscendo ad ottenere la vetta solitaria in cima alla classifica, senza dimenticare appunto che attualmente occupano il terzo posto a pari punti con il Monopoli e pure con il Picerno.

Video Messina Benevento (0-0)/ Gol e highlights: la capolista fermata dai siciliani (Serie C, 6 ottobre 2024)

Sul fronte dei pontini invece l’umore è ben diverso: le ultime due sconfitte consecutive hanno arrestato la marcia dei nerazzurri che si trovano ora pericolosamente a ridosso della zona retrocessione. Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista Crecco ha sottolineato la voglia del gruppo di tornare a vincere non riuscendo del tutto a spiegare come possano essere arrivati dei risultati del genere nonostante le prestazioni offerte in campo da lui e dai suoi compagni. Inoltre, ricordiamo che la direzione del match sarà affidata all’arbitro Carlo Rinaldi, proveniente dalla sezione di Bassano Del Grappa.

DIRETTA/ Messina Benevento (risultato finale 0-0): pali e imprecisione, è parità! (Serie C, 6 ottobre 2024)

DIRETTA BENEVENTO LATINA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Benevento Latina in televisione oppure in streaming potrà farlo usufruendo di un abbonamento a Sky oppure a Now Tv. Sia l’uno che l’altro detengono infatti i diritti esclusivi per la trasmissione delle partite dei tre gironi di Serie C per l’intera stagione 2024/2025. Nello specifico, questa sfida sarà disponibile anche on demand tramite Sky Go e sarà trasmessa sul canale 253 di Sky Sport. Non è da escludere che il match venga inoltre incluso in una diretta gol comprendente anche le altre sfide in programma alle ore 15.

Diretta/ Latina Giugliano (risultato finale 0-1): decide una perla di De Rosa! (Serie C, 6 ottobre 2024)

BENEVENTO LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Benevento Latina, proviamo a dare uno sguardo più approfondito a quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni per questa gara del nono turno di campionato. I giallorossi del tecnico Auteri dovrebbero essere schierati in campo con il 4-3-3 recuperando alcuni elementi che potrebbero essere inseriti dal primo minuto per dare un cambio ai giocatori più impiegati recentemente. In questo senso Viscardi ha qualche chances di essere rimpiazzato da Ferrara oppure da Acampora.

Per gli ospiti invece mister Padalino dovrebbe optare per il 3-4-2-1 come modulo da impiegare contro i Leoni Alati. Chi non sarà certamente della partita è Scravaglieri, che rimarrà a lungo lontano dai campi a causa della rottura del crociato patita in questi giorni, e nemmeno Mastroianni sarà a disposizione mentre rimangono da verificare giorno per giorno le condizioni sia di Vona che di Cortinovis.

DIRETTA BENEVENTO LATINA, LE QUOTE

La diretta Benevento Latina delle ore 15 sarà la prima gara in programma questa domenica per quanto riguarda il girone C e proviamo dunque ad analizzare quali sono i pronostici per questo match offerti dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo Goldbet, l’1 è il risultato più probabile con cui dovrebbe terminare questa sfida mentre sono ben poche le chances di vedere il Latina vittorioso visto che il 2 viene pagato a 6.25. Ci sono invece maggiori possibilità per il pareggio, quotato a 4.10, ed anche Lottomatica offre le stesse cifre per questa partita.