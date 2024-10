VIDEO MESSINA BENEVENTO (0-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Messina Benevento, gol e highlights: nella cornice dello stadio “San Filippo – Franco Scoglio” termina in parità a reti bianche il match, valevole per il girone C della Serie C, tra i peloritani padroni di casa e la formazione campana. Con una prova ammirevole, e condita pure da un po’ di sfortuna (ben due i legni colti), l’undici allenato da Giacomo Modica riesce infatti a fermare la capolista che, tuttavia, riesce al termine di questa giornata a mantenere la vetta, seppur in coabitazione con AZ Picerno e Monopoli. Sull’altro versante, invece, poca concretezza in attacco da parte degli uomini di Gaetano Auteri che hanno avuto le chance per tornare col bottino pieno da questa trasferta, ma hanno anche rischiato di subire la beffa.

Video Ascoli Pescara (1-2)/ Gol e highlights: decide l'ex Bentivegna! (Serie C 6 ottobre 2024)

Partono bene le ‘Streghe’ nel primo tempo (occasioni per Perlingieri e Lamesta), ma i giallorossi siciliani rispondono con Pedicillo e poi Petrucci che impegna Nunziante su calcio piazzato. Stesso leitmotiv nella ripresa, con un fuorigioco dubbio che toglie agli ospiti il possibile vantaggio e gli errori in successione di Manconi e Simonetti (palo al 61′). Gli isolani invece, dopo la girandola dei cambi, centrano il secondo palo con Petrungaro al 74′ e aumentando i rimpianti per un possibile colpaccio: è l’ultima emozione, il triplice fischio del direttore di gara sancisce uno 0-0 che consente al Benevento di restare quantomeno primo, mentre il Messina va a quota 7 al quindicesimo posto, in un gruppone di squadre che va da metà classifica ai bassifondi.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Pescara in vetta! (oggi 6 ottobre 2024)

VIDEO MESSINA BENEVENTO (0-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

MESSINA: Kaprikas, Garofalo (dal 24′ st Di Palma), Manetta, Lia, Frisenna (dal 24′ st Re), Anatriello (dal 34′ st Mamona), Petrucci (dal 40′ st Anzelmo), Cominetti (dal 24′ st Petrungaro), Ortisi, Pedicillo, Rizzo. A disposizione: Curtosi, Di Bella, Ndir, Marino, Luciani, Morleo, Adragna, Mameli. Allenatore: Giacomo Modica.

BENEVENTO: Nunziante; Prisco, Manconi, Simonetti (dal 28′ st Borello), Berra, Viscardi, Oukhadda, Perlingieri (dal 19′ st Lanini), Talia (dal 30′ st Viviani), Lamesta, Capellini (dal 30′ st Tosca). A disposizione:: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Agazzi, Ferrara, Carfora. Allenatore: Gaetano Auteri.

DIRETTA/ Ascoli Pescara (risultato finale 1-2): espulso Caccavo! (Serie C, 6 ottobre 2024)

Ammoniti: Manetta (M), Kaprikas (M), Viviani (B).

Reti: / .

GUARDA QUI VIDEO MESSINA BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS