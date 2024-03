Diretta/ Benevento Messina (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Nardi! (10 marzo 2024)

DIRETTA BENEVENTO MESSINA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Campania la partita tra Benevento e Messina è cominciata da poco più di una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro la sfida tarda ad entrare nel vivo ed i padroni di casa guidati dal tecnico Auteri si affacciano in zona offensiva soltanto intorno al 23′ quando la conclusione di Nardi finisce larga di un soffio rispetto allo specchio della porta avversaria. Intanto l’arbitro ha ammonito Polito al 17′ tra i calciatori del Messina. Ecco le formazioni ufficiali:

DIRETTA/ Potenza Benevento (risultato finale 0-2): decide una doppietta di Lanini

BENEVENTO (3-4-3) – Paleari; Berra, Terranova, Capellini; Simonetti, Pinato, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Ciciretti. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Meccariello, Rillo, Viscardi, Agazzi, Kubica, Talia, Carfora, Perlingieri, Bolsius, Ferrante, Pastina, Marotta. Allenatore: Gaetano Auteri. MESSINA (4-2-3-1) – E. Fumagalli; Salvo, Polito, Dumbravanu, Ortisi; Giunta, Civilleri; Zunno, Firenze, Ragusa; Plescia. A disposizione: Di Bella, J. Fumagalli, Lia, Zona, Pacciardi, Franco, Frisenna, Scafetta, Cavallo, Luciani, Rosafio, Signorile. Allenatore: Giacomo Modica. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video/ Messina Crotone (0-1) gol e highlights: Comi espugna il San Filippo - Franco Scoglio (6 marzo 2024)

DIRETTA BENEVENTO MESSINA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Benevento Messina servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowTv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Benevento Messina sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara, vi mostriamo le statistiche più interessanti. I padroni di casa hanno collezionato 57, riuscendo a posizionarsi al secondo posto. Tuttavia, il primo posto occupato dalla Juve Stabia è molto complicato da raggiungere. Le reti realizzate dalla squadra giallorossa risultano essere 37 mentre 10 in meno quelle subite.

DIRETTA/ Acr Messina Crotone (risultato finale 0-1) video streaming: la decide Comi (Serie C, 6 marzo 2024)

Dall’altra parte la squadra siciliana sta vivendo un grande momento della sua stagione. I punti finora raccolti risultano essere 39 con un equilibrio e solidità che viene certificato anche dai numeri di gol fatti e subiti. La squadra siciliana ha realizzato 33 gol e ne ha subito 34. Grande assente della sfida Emmausso, miglior marcatore del Messina. Il giocatore è stato espulso nella sfida contro il Crotone del passato turno di campionato. (Marco Genduso)

BENEVENTO MESSINA: I SANNITI CI CREDONO ANCORA!

Osservati speciali per questo aperitivo calcistico per la diretta di Benevento Messina, che partirà oggi 10 marzo 2024 alle ore 18,30 per dare inizio al 31esimo turno di Serie C delle due compagini. I padroni di casa che si trovano saldamente al secondo posto in classifica e vantano una serie positiva di tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Foggia per 1-0. Passando ai siciliani, attualmente dodicesimi in classifica, cercheranno di risollevarsi dopo la sconfitta contro il Crotone di misura, una partita beffarda che però ha dimostrato come il Messina riesca ad essere pericoloso sempre e comunque.

MESSINA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Benevento Messina alle probabili formazioni, con la speranza i vedere insieme i probabili protagonisti della partita. Per la formazione giallorossa dovrebbe essere confermata la presenza dal primo minuto di Lanini, il quale non solo è andato a segno nell’ultima partita, ma rappresenta anche il punto di riferimento principale per l’attacco della squadra.

Per il Messina, invece, è probabile che scenda in campo sin dall’inizio Rosafio, un attaccante versatile capace di coniugare un buon dribbling con una notevole prestanza fisica, caratteristiche che lo rendono una minaccia costante in questa categoria.

BENEVENTO MESSINA, LE QUOTE

Arriva il momento delle quote anche per la diretta di Benevento Messina, gentilmente offerte dal sito di Sisal: i giallorossi sono quotati a 1,6 mentre gli ospiti vincenti porterebbero una moltiplicazione di 2 all’importo scommesso. Il pareggio distinto dal segno X invece è a 1,9.











© RIPRODUZIONE RISERVATA