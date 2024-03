DIRETTA/ Benevento Foggia video streaming tv: tabù di recente per i sanniti (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA BENEVENTO FOGGIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Benevento Foggia presenta lo scontro tra due formazioni importanti per questo campionato. Tra il 2015 ed oggi le due squadre si sono affrontate in 5 occasioni con due successi per i pugliesi e tre pareggi. Benevento che non è riuscita ad avere la meglio nei confronti della formazione pugliese negli ultimi 5 scontri riuscendo soltanto in tre occasioni a pareggiare i conti. Vittoria Foggia datata 9 dicembre 2015 con il risultato di 3-2. All’interno di 90 minuti ben due doppiette, una per parte.

Per il Foggia gol firmato da Alessio Viola, per il Benevento rete di Cissè. Il 23 Febbraio 2019 le due formazioni si sono affrontate nel campionato di serie B con il risultato finale di 1-1. Vantaggio Benevento con il solito Coda e pareggio foggiano con il tedesco Oliver Kragl, quest’anno in forza al Trapani nel campionato di Serie D. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata con un pareggio a reti bianche. (Marco Genduso)

BENEVENTO FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Benevento Foggia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Foggia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Benevento Foggia, in diretta sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. I sanniti credono alla rimonta verso il primo posto e la promozione diretta, nonostante la distanza dalla Juve Stabia capolista nel girone C sia ancora considerevole, al momento di 7 punti. Il 4-0 al Sorrento ha confermato però il buon momento del Benevento, ora in solitudine al secondo posto in classifica.

Il Foggia è ancora indietro in classifica ma dopo tante sofferenze i Satanelli sembrano aver decisamente cambiato passo, ottenendo in casa contro il Crotone la terza vittoria consecutiva, staccandosi di sette lunghezze dal quintultimo posto e dalla zona play out e avvicinandosi a quattro punti di distanza dalla zona play off. Per i pugliesi dunque maggiore tranquillità, ma per puntare davvero alla post season servirebbe proprio una vittoria su un campo pesante come quello del Benevento.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Foggia, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Gaetano Auteri schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Nardi, Pinato, Masciangelo; Ciciretti; Starita, Lanini. Risponderà il Foggia allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Salines, Ercolani, Carillo, Silvestro; Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando, Santaniello, Millico.

BENEVENTO FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Foggia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











