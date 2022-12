DIRETTA/ Benevento Perugia video streaming tv: è ormai un classico in Serie B

DIRETTA BENEVENTO PERUGIA: TESTA A TESTA

Siamo quasi al via della diretta di Benevento Perugia. Una partita che in epoca recente è diventata quasi un classico, soprattutto in Serie B: i precedenti totali sono 20 con un bilancio che vede i sanniti nettamente in vantaggio. Il Benevento ha vinto 9 partite, a fronte di 5 vittorie del Perugia, dunque i pareggi sono 6. Per di più i giallorossi non perdono contro il Grifone da sei gare, avendone vinte cinque: l’ultimo successo interno è dell’ottobre 2019, grazie al gol messo a segno da Samuel Armenteros, in una stagione da record per Filippo Inzaghi che aveva festeggiato la promozione.

Diretta/ Perugia Venezia (risultato finale 2-1) streaming video: accorcia Pohjanpalo

Per trovare invece l’ultima vittoria del Perugia al Ciro Vigorito bisogna andare all’agosto 2017, e il contesto era quello del terzo turno di Coppa Italia: un dominio umbro grazie soprattutto ad Alberto Cerri, che aveva realizzato una tripletta prima che Simone Emmanuello trovasse addirittura il poker, rovinando così al Benevento l’inizio della prima stagione di sempre in Serie A (e dandoci un indizio su quanto sarebbe accaduto). Tre mesi prima i sanniti avevano ottenuto la qualificazione alla finale playoff di Serie B eliminando il Perugia: al Vigorito aveva deciso il gol di Raman Chibsah, al ritorno al Renato Curi era finita 1-1. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Modena Benevento (risultato finale 1-1): Diaw risponde ad Acampora!

BENEVENTO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Benevento Cittadella (risultato finale 1-0): Manfredini salva le Streghe!

CAMPANI FAVORITI!

Benevento Perugia, in diretta lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie B. Un confronto diretto tra squadre che navigano nella zona sinistra della classifica della serie cadetta.

Il Benevento è dodicesimo in classifica con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Sette punti nelle ultime tre per i sanniti, nell’ultimo turno il pareggio per 1-1 contro il Modena. Il Perugia, invece, è ultimo in classifica a quota 16 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. Umbri reduci dalla vittoria per 2-1 sul Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PERUGIA

Cannavaro e Castori alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Benevento Perugia. Partiamo dai sanniti, in campo con il 4-3-3: Paleari, El Kaouakibi, Glik, Capellini, Masciangelo, Acampora, Schiattarella, Karic, Improta, Forte, Tello. Passiamo adesso agli umbri, schierati con il consueto 3-5-2: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Luperini, Santoro, Lisi, Olivieri, Strizzolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Benevento Perugia è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse del match. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Goldbet: la vittoria del Benevento è a 1,96, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo del Perugia è a 3,90. L’Under 2,5 è a 1,58, mentre l’Over 2,5 paga 2,25 volte la posta. Infine Gol e No Gol entrambe a 1,85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA