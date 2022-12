Diretta Perugia Venezia/ Sstreaming video tv: sfida per la salvezza! (Serie B)

DIRETTA PERUGIA VENEZIA: INCROCIO DELICATISSIMO!

Perugia Venezia, in diretta lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie B. Umbri ancora sul fondo della classifica dopo la sconfitta subita in casa del Cagliari, ko che ha interrotto una serie di 4 risultati utili consecutivi. Momento particolarmente delicato per i Grifoni che in caso di nuovo passo falso si ritroverebbero staccati di ben 4 lunghezze dal Cosenza penultimo, senza considerare che il Venezia si allontanerebbe al quintultimo posto e dunque per Fabrizio Castori la serata si annuncia molto complessa.

I lagunari, reduci dalla preziosa vittoria sul Cosenza, in realtà puntano su questa trasferta di Perugia proprio per staccarsi dalla zona play out e dare una svolta, sul chiudersi del girone d’andata, a una prima metà di stagione estremamente problematica dopo la retrocessione dalla Serie A. Il 29 dicembre 2019 il Venezia ha vinto l’ultimo precedente a Perugia, espugnando col punteggio di 0-1 lo stadio Renato Curi. I Grifoni non battono i veneti in casa dall’1-0 del 6 ottobre 2018 ma ora, aspettando che la diretta di Perugia Venezia prenda il via, andiamo a studiarne nel dettaglio le probabili formazioni.

PERUGIA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Venezia, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi; Kouan; Strizzolo, Olivieri. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Joronen; Wisniewski, Svoboda, Ceccaroni; Candela, Crnigoj, Tessmann, Andersen, Haps; Pohjanpalo, Johnsen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

