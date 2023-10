DIRETTA/ Benevento Picerno video streaming tv: sarà una partita inedita! (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA BENEVENTO PICERNO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Benevento e Picerno presenta due squadre allo stadio Ciro Vigorito che non si sono mai trovate di fronte l’una all’altra. Non potendo analizzare i precedenti scontri tra queste due formazioni, ci soffermiamo nelle ultime tre gare giocate in campionato. Padroni di casa che nelle ultime tre sfide hanno collezionato ben 7 punti trovando la massima posta in palio contro Brindisi e Crotone e pareggiando contro i pugliesi dell’Audace Cerignola. Da sottolineare le prestazioni di Simonetti, autore di due dei quattro gol totale in queste tre sfide.

In casa Picerno è arrivato uno stop nell’ultimo turno contro il Crotone a causa di una rimonta da parte della formazione di Lamberto Zauli. Prima della sconfitta contro il Crotone un pareggio contro il Sorrento e l’incredibile vittoria in casa della Turris con il risultato di 1-3. Da evidenziare le prestazioni di Jacopo Murano, attuale capocannoniere del campionato di serie C con sei gol realizzati. Quest’oggi allo stadio Ciro Vigorito, la prima volta che queste squadre si affronteranno. (Marco Genduso)

BENEVENTO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Picerno sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Picerno in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BENEVENTO PICERNO: SFIDA DI ALTA CLASSIFICA

La diretta Benevento Picerno, in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Vigorito” di Benevento, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Si tratta di una sfida di alta classifica visto che i sanniti sono in grande risalita: al momento i giallorossi stazionano al secondo posto della graduatoria con quattordici punti, ad una sola lunghezza dalla vetta occupata dalla Juve Stabia. I rossoblù ospiti, invece, arrivano a questo match dopo la sconfitta maturata a Crotone ma occupano i piani alti della classifica con undici punti.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PICERNO

Le probabili formazioni di Benevento Picerno, sfida in programma domenica 15 ottobre allo stadio “Vigorito” di Benevento. I padroni di casa allenati da mister Matteo Andreoletti dovranno rinunciare all’infortunato Pinato, al suo posto è pronto Agazzi. In avanti solito ballottaggio tra Ciano e Improta. L’undici ospite allenato da mister Emilio Longo, invece, si affiderà al 4-2-3-1 con Murano unica punta sostenuta da Esposito, Graziani e Vitali. In dubbio il terzino Pagliai, al suo posto potrebbe giocare Pitarresi.

BENEVENTO PICERNO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Benevento Picerno danno per favorita la squadra campana con il segno 1 proposto a 1.73. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici rossoblù è dato a 4.70 mentre il pareggio si gioca a 3.35.

