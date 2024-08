DIRETTA BENEVENTO POTENZA (RISULTATO 1-1): D’AURIA AL VOLO!

Inizia il match tra Benevento e Vicenza. Prisco! Padroni di casa avanti dopo appena un minuto! Errore in difesa del Potenza, interviene Lamesta con Prisco che sigla. Caturano ci prova di sinistro, la sfera lambisce la traversa. Meccariello deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto c’è Veltri. D’Auria! Pareggia il Potenza! Burgio in mezzo dalla sinistra, D’Auria al volo non sbaglia. Berra per Manconi che calcia, salva Cucchietti. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE BENEVENTO POTENZA, DIRETTA TV STREAMING

Brutte notizie per chi vorrà assistere alla diretta tv Benevento Potenza: la sfida non sarà visibile in nessun modo e con nessun abbonamento

Per quanto riguarda la diretta streaming stessa sorte: essendo i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C, no nei potranno vedere.

SI GIOCA

Una storia lunga ma anche con frequenti interruzioni è quella che ci accompagna verso la diretta di Benevento Potenza, partita che avrà inizio fra pochissimi minuti per la Coppa Italia di Serie C. Infatti, per trovare gli ultimi dieci precedenti, bisogna tornare indietro addirittura fino al campionato 1975-1976: praticamente mezzo secolo, con un bilancio favorevole al Benevento grazie a sei vittorie a fronte di due pareggi e altrettanti successi per il Potenza.

I lucani si presero una enorme soddisfazione nel 2007, vincendo proprio contro il Benevento il playoff per la promozione dalla Serie C2 alla Serie C1, ma in seguito è cominciata una striscia di quattro vittorie consecutive per i campani, tra cui le due partite dello scorso campionato. Infatti il Benevento vinse per 1-0 in casa lunedì 30 ottobre 2023 e poi si impose anche a Potenza per 0-2 nella partita di ritorno, giocata giovedì 7 marzo 2024. Questo è ciò che può dire la storia, brevissima anche se indicativa per il presente, ma adesso è sicuramente meglio cedere la parola all’attualità per seguire la diretta di Benevento Potenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BELLA GARA IN PROGRAMMA

La diretta Benevento Potenza è ormai alle porte. La sfida valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C consegna allo Stadio Ciro Vigorito della città campana una sfida molto interessante questa domenica 18 agosto 2024 alle ore 21:00.

Match serale per le due squadre che hanno superato il primo turno. Il Benevento ha brillantemente vinto contro il Taranto per 6-0 con la tripletta di Lamesta e i gol di Lanini, Manconi e Tania. Per il Potenza risultato più ridotto, ma comunque soddisfacente con l’1-0 inflitto all’Audace Cerignola.

Una volta messo alle spalle l’incontro di Coppa Italia Serie C, le due formazioni inizieranno il campionato tra una decina di giorni con i giallorossi che sfideranno in casa la Cavese mentre il Potenza se la vedrà con il Messina in trasferta.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO POTENZA

Ora è il turno delle probabili formazioni Benevento Potenza. I campani vestiti di giallorossi si schiereranno con il 4-3-3: In porta Nunziante, difesa a quattro composta da Berra, Capellini, Meccariello e Viscardi. A centrocampo spazio a Pinato, Prisco e Talia a chiudere il reparto. Davanti tridente di qualità con Lamesta, Manconi e Lanini.

Stesso identico modulo anche per il Potenza con Cucchietti tra i pali. I terzini saranno Novella e Burgio con Sciacca e Verrengia difensori centrali. Castorani e Errani saranno le due mezzali a centrocampo con Felippe nel ruolo di metronomo. D’Auria e Di Grazia agiranno larghi con Caturano unica punta.