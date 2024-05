DIRETTA BENEVENTO TORRES/ Video streaming tv: appena sei incroci nella storia (21 maggio 2024, Serie C)

DIRETTA BENEVENTO TORRES: I TESTA A TESTA

Curiosamente l’unico incrocio tra due squadre che non arrivano dallo stesso girone di Serie C, la diretta di Benevento Torres non può quindi vantare precedenti stagionali e bisogna tornare indietro per dire qualcosa in più sulla storia degli incroci tra campani e sardi. Possiamo evidenziare che si tratta in totale di sei partite, tutte disputate dal 2000 al 2003, quando infatti Benevento e Torres fecero parte dello stesso girone della allora Serie C1 per ben tre anni consecutivi. La Torres è in leggero vantaggio grazie a tre vittorie a fronte di due successi del Benevento e un pareggio, ma dobbiamo anche evidenziare che il fattore campo è davvero decisivo.

In Campania infatti il Benevento ha ottenuto due vittorie e un pareggio, mentre in Sardegna la Torres replica con il 100% di vittorie. Potremmo allora dire che stasera il Benevento sia favorito, ma che poi al ritorno sarà tutta un’altra storia: la verità tuttavia è che sono passati più di 20 anni da queste partite, quindi in realtà è tutta da scrivere la nuova storia di questi playoff di Serie C 2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BENEVENTO TORRES STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Benevento Torres valida per i quarti di finale d’andata dei playoff di Serie C sarà disponibile per gli abbonati ai servizi di Sky con lo streaming su NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che racconterà le migliori azioni della partita.

BENEVENTO TORRES: ALTRO MIRACOLO SARDO?

Iniziano alle 20.30 di martedì 21 maggio 2024 i quarti di finale dei playoff di Serie C con la diretta Benevento Torres pronta a tenere i tifosi con il fiato sospeso. La sfida sarà andata e ritorno con i campani che giocheranno in casa la prima partita per poi andare in casa della Torres.

I padroni di casa partono leggermente sfavoriti e arrivano dalla vittoria per 2 a 1 contro la Triestina che gli ha fatto superare il primo turno di playoff. La Torres, invece, debutta ora nei playoff contro il Benevento dopo aver ottenuto la seconda posizione nel campionato regolare.

BENEVENTO TORRES: LE PROBABILI FORMAZIONI

Auteri confermerà il 3-4-3 nella diretta Benevento Torres con un tridente formato da Ciciretti e Lanini sui lati a sostegno di Perlingieri. Gli esterni dovrebbero essere Improta e Simonetti con Nardi e Agazzi in mediana insidiati da Talia. In difesa Capellini, Viscardi e Berra comporranno il trio davanti a Paleari.

Difesa a tre anche per Alfonso Greco che schiererà Dametto, Antonelli e Idda davanti a Zaccagno. Zecca e Zambataro andranno sugli esterni con Cester e Kujabi in mediana. Sulla trequarti è pronto ad agire Ruocco con la 10 dietro a Scotto e Fischnaller.

BENEVENTO TORRES, LE QUOTE

Secondo le quote Sisal, diretta Benevento Torres è sbilanciata chiaramente in favore dei campani che vedono l’1 in loro favore quotato a 2,00 contro il 3,75 per gli ospiti. Il pareggio X, invece, è fisso a 3,20.











