Diretta/ Benevento Udinese streaming video DAZN: sanniti nei guai (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO UDINESE: INZAGHI NON PUÒ FALLIRE!

Benevento Udinese, in diretta domenica 25 aprile 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sanniti nei guai dopo gli ultimi risultati che hanno alzato notevolmente la quota salvezza, con Cagliari e Torino che hanno migliorato il loro rendimento, riuscendo a invischiare diverse altre squadre nella lotta per non retrocedere.

Compreso il Benevento, che ora ha soli 3 punti di vantaggio rispetto al Cagliari terzultimo: l’ultimo pari in casa del Genoa ha regalato una boccata d’ossigeno alla squadra allenata da Pippo Inzaghi, ma ora la situazione pone di nuovo i giallorossi a dare la caccia a punti importanti. L’Udinese è tranquilla ma è reduce da uno scivolone contro il Cagliari che ha ricordato ai friulani come manchi ancora una porzione significativa di campionato e sia dunque necessario chiudere al meglio la stagione, considerando che a tratti i bianconeri hanno espresso comunque un gioco brillante, soprattutto in questa seconda parte del campionato.

DIRETTA BENEVENTO UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Udinese sarà garantita sul canale DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonasti che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, ecco che il match sarà diffuso in diretta streaming video per i propri abbonati dalla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di campionato trasmette infatti tre partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO UDINESE

Le probabili formazioni della sfida tra Benevento e Udinese presso lo stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Gotti con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Musso; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Larsen; Forestieri, Okaka.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Benevento Udinese, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite per questa partita di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.95 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.20 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.45 volte quanto avrete deciso di puntare.

