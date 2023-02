DIRETTA/ Benevento Venezia, video streaming tv: crocevia fondamentale (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO VENEZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Benevento Venezia, in diretta sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto per la salvezza tra due squadre reduci da una prima parte di stagione disastrosa.

Il Benevento è diciassettesimo con 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e nove sconfitte. Due ko di fila per le Streghe, l’ultimo per 1-0 contro il Frosinone capolista. Il Venezia, invece, condivide l’ultimo posto con il Cosenza a quota 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivato il pareggio per 1-1 contro il Cittadella.

BENEVENTO VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VENEZIA

Qualche dubbio da sciogliere per Cannavaro e Vanoli, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Benevento Venezia. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il 3-5-2: Paleari, Veseli, Capellini, Pastina, El Kaouakibi, Tello, Schiattarella, Acampora, Foulon, Simy, Pettinari. Passiamo adesso alla compagine veneta, in campo con lo stesso modulo: Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Carboni, Candela, Tessmann, Jajalo, Andersen, Zampano, Pohjanpalo, Johnsen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Benevento Venezia vedono leggermente favorita la formazione sannita. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria del Benevento è a 2,30, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Venezia paga 3,30. Passiamo alle quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,58 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,82.

