Diretta/ Benevento Verona streaming video DAZN. Mine vaganti (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO VERONA: CHE SFIDA AL VIGORITO

Benevento Verona, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si trovano di fronte due mine vaganti di questa Serie A: passo dopo passo i sanniti stanno costruendo la loro prima salvezza nel massimo campionato, anche se la squadra di Pippo Inzaghi ha vissuto comunque una flessione con 8 risultati senza vittoria, l’ultimo successo risale all’Epifania in casa del Cagliari. Anche il Verona continua a collezionare prestazioni importanti, la Juventus sabato scorso è stata fermata sull’1-1 al Bentegodi e per i gialloblu c’è ancora la speranza di inserirsi in zona europea. Di sicuro per i veneti è grande la soddisfazione per aver addirittura migliorato il rendimento della passata stagione, nonostante un’estate con cessioni importanti sul mercato: sembra essere Juric il garante di una solidità che anche quest’anno ha permesso al Verona di mettere in crisi le grandi del campionato.

DIRETTA BENEVENTO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Verona sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 211 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Benevento e Verona presso lo stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola, Caprari; Lapadula. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Silvestri; Gunter, Lovato, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Benevento e Verona, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.35 volte la posta scommessa.

