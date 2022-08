Diretta/ Benfica Dinamo Kiev streaming video e tv: si riparte dal 2-0 dell’andata

DIRETTA BENFICA DINAMO KIEV: IN BALLO LA QUALIFICAZIONE AI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Benfica Dinamo Kiev, in programma il 23 agosto alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona, è una gara valevole per la qualificazione ai giorni di Champions League. Si tratta del secondo e ultimo atto che decreterà chi, tra i portoghesi e gli ucraini, accederà alla fase a gironi della massima competizione europea per squadre di club. Si riparte dal 2-0 dell’andata a favore del Benfica.

Un risultato importante ottenuto dai portoghesi in trasferta che gli consentirà di scendere in campo in questa gara di ritorno con una relativa calma sapendo di poter gestire la gara. Il Benfica arriva a questa gara con il massimo della forma arrivando da 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni e avendo vinte le precedenti 3 sfide di preliminari di Champions con un score di 9 gol fatti e soltanto 2 subiti.

Dall’altra parte la Dinamo Kiev cercherà una vittoria memorabile in terra portoghese cercando di invertire la tendenza che dice solo 2 vittorie in trasferta nelle ultime 5 in tutte le competizioni.

BENFICA DINAMO KIEV, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Le partite di Champions League sono sempre affascinanti e anche la diretta tra Benfica e Dinamo Kiev si preannuncia una delle gare più attese di questi preliminari. Per gli amanti del calcio ci sono diverse opportunità per seguire la diretta della partita tra Benfica e Dinamo Kiev. La prima è in chiaro a partire dalle ore 21 di martedì 23 agosto su Italia 1. Per chi non si potrà collegare alla tv, la diretta di Benfica Dinamo Kiev sarà garantita anche sull’app Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.mediaset.it.

Ma altro broadcaster ufficiale della competizione in Italia è Sky Sport che trasmetterà in diretta la gara tra Benfica e Dinamo Kiev. Il canale dedicato sarà Sky Sport Football sul 252 della piattaforma Sky. Per chi volesse seguire questa gara ma anche le altre in programma, su Sky Sport uno sul canale 250 ci sarà la diretta gol con tutte le gare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENFICA DINAMO KIEV

Il Benfica arriverà alla sfida senza nessuna novità dall’infermeria. Soltanto il duo Lucas Verissimo e Joao Victor continua a restare fermo. Per il resto il tecnico Schmidt potrà riproporre gli 11 simili alla gara di andata. Per previsioni della vigilia dicono che la probabile formazione del Benfica sarà la seguente: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, FMorato, Grimaldo; Luis, Fernandez; Mario, Silva, Neres; Ramos.

La Dinamo Kiev invece dovrà fare a meno di Kostevych e Supryaga ma ritroverà Garmash e Sydorchuk che hanno saltato la gara di andata perché diffidati. Questi i probabili 11 che scenderanno in campo con la Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Shaparenko, Andriyevskiy, Shepeliev; Buyalskyi, Tsygankov, Besedin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SU BENFICA DINAMO KIEV

Per che desidera scommettere sulla diretta di Champions League, Benfica Dinamo Kiev, ecco le quote raccolte dall’agenzia Snai. I portoghesi sono nettamente favoriti per la vittoria e pertanto l’1 viene proposto a 1.32. Il pareggio è a 5 mentre la vittoria della Dinamo Kiev è pagata 8.50 volte la posta. Bassa anche la quota dell’over 2.5 a 1.65 mentre l’under 2,5 è a 2.10.

