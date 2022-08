Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata playoff (17 agosto)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ALTRE TRE PARTITE!

Sono tre le partite che ci faranno compagnia per i risultati di Champions League, mercoledì 17 agosto: ancora una volta siamo nell’andata dei playoff, ma a differenza di ieri il primo match (Qarabag Viktoria Plzen) prende il via alle ore 18:45 per ragioni di fuso orario – si gioca in Azerbaijan – dunque solo due sfide alle ore 21:00 e si tratta di Maccabi Haifa Stella Rossa e Dinamo Kiev Benfica. Siamo alla ricerca delle squadre che entreranno nella fase a gironi, aggiungendosi a quelle che hanno ottenuto il pass dal piazzamento nei loro campionati (o avendo vinto l’Europa League).

Cosa succederà questa sera lo scopriremo, intanto possiamo dire che forse, rispetto alle partite che sono state giocate martedì, i risultati di Champions League per questa sera ci presentano gare meno “nobili” ma non certo meno interessanti, anche perché comunque sono presenti delle società che hanno tanta storia e vanno alla ricerca del loro posto al sole. Addentriamoci dunque nella serata dedicata ai risultati di Champions League, provando a ipotizzare quello che potrebbe succedere sui tre campi che sono coinvolti…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Sicuramente Dinamo Kiev Benfica è, tra i risultati di Champions League per l’andata dei playoff, la partita con il maggiore interesse: gli ucraini stanno ovviamente vivendo una situazione particolare e in termini generali vogliono provare a tornare la potenza che erano anche alla fine del XX secolo, pur sapendo che sarà tutt’altro che semplice perché nel frattempo la geografia del calcio europeo è cambiata in maniera anche profonda. Ospite questa sera sarà il Benfica, che anche in epoca recente ha raggiunto due finali di Europa League ma non si è ancora scrollata di dosso la maledizione di Bela Guttmann.

Le Super Aquile restano una squadra capace di andare in profondità nei tornei, ma rispetto all’anno scorso ha perso lo straordinario Darwin Nuñez e in questo senso potrebbe pagare dividendi, anche se gli scout sono spesso in grado di trovare giovani talenti che possano mantenere il livello. Nei risultati di Champions League poi la sorpresa è certamente rappresentata dal Maccabi Haifa, una compagine che proverà ad affacciarsi ai gironi: l’incrocio con la Stella Rossa vede gli israeliani nel ruolo di underdog ma sicuramente con possibilità di superare il turno, come sempre saranno i campi a fornire le loro risposte…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 18:45 Qarabag Viktoria Plzen

Ore 21:00 Maccabi Haifa Stella Rossa

Ore 21:00 Dinamo Kiev Benfica











