DIRETTA/ Benfica Inter Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! Youth League, 29 novembre 2023

DIRETTA BENFICA INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta di Benfica Inter Primavera, dunque vale la pena gettare uno sguardo sulla situazione nel gruppo D di Youth League. I nerazzurri purtroppo sono in ultima posizione, con 3 punti: dopo aver pareggiato le prime due partite, hanno ottenuto un solo punto a Salisburgo perdendo in casa contro gli austriaci, che comandano il girone con 8 punti. Il Benfica invece è secondo in classifica con 5 punti: dunque le Super Aquile sono messe meglio, e con una vittoria naturalmente toglierebbero all’Inter la possibilità di qualificarsi al prossimo turno.

Probabili formazioni Benfica Inter/ Quote, chance per Klaassen e Frattesi (Champions, 29 novembre 2023)

Inter Primavera che dal canto suo ha segnato 7 gol incassandone 8; per quanto riguarda il Benfica, abbiamo un totale di 5 reti all’attivo e 5 al passivo. Adesso non c’è più tempo per raccogliere numeri e impressioni: bisogna davvero giocare questa partita, sperando che l’Inter Primavera di Cristian Chivu ritrovi il passo che le sta permettendo di comandare la classifica del campionato 1 e le possa consentire di procedere anche nell’edizione attuale della Youth League. Mettiamoci comodi perché ci siamo davvero: la diretta di Benfica Inter Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Benfica Inter/ Diretta tv: Inzaghi fa turnover? (Champions League, 28 novembre 2023)

DIRETTA BENFICA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Inter Primavera sfida valida per la Youth League – su Inter Tv (canale tematico disponibile anche per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN), e anche in diretta streaming video sul sito ufficiale Inter.it e sull’app ufficiale del club nerazzurro.

PARTITA DETERMINANTE

Benfica Inter Primavera, in diretta mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 16.00 presso la Caixa Futebol Campus di Seixal sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Youth League. Gli interisti si trovano in una situazione critica, giocandosi le ultime possibilità di accedere agli ottavi di finale nella competizione europea Under 19, con la situazione che si è complicata dopo l’ultimo pareggio contro il Salisburgo.

Diretta/ Verona Lecce (risultato finale 2-2) streaming video tv: Djuric pareggia di testa (27 novembre 2023)

Attualmente, il Benfica si trova al secondo posto in classifica con un vantaggio di due punti sulla squadra guidata da Cristian Chivu, che finora non ha ottenuto alcuna vittoria in campo europeo in questa stagione. La squadra ha registrato tre pareggi contro Real Sociedad, Benfica e Salisburgo, quest’ultimo incontro risultando anche in una sconfitta nella gara di andata. Solo una vittoria oggi potrebbe ribaltare la situazione.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Benfica Inter Primavera, match che andrà in scena alla Caixa Futebol Campus di Seixal. Per il Benfica, Pedro Valido schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Velickovic; Spencer, Felix, Fonseca, Parente; Rego, Prioste, Luis; Lima, Varela, Silva. Risponderà l’Inter allenata da Cristian Chivu con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calligaris; Miconi, Stante, Matjaz, Motta; Bovo, Stankovic, Berenbruch; Di Maggio, Zuberec, Sarr.

BENFICA INTER PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benfica Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Youth League. La vittoria del Benfica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA