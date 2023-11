Diretta/ Salisburgo Inter Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si va! (Youth League 8 novembre 2023)

DIRETTA SALISBURGO INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Salisburgo Inter Primavera stiamo per vivere una partita fondamentale per i giovani nerazzurri: nel gruppo D di Youth League infatti l’Inter Primavera di Cristian Chivu è terza in classifica, ha ottenuto due pareggi nelle prime due giornate e poi ha perso in casa contro il Salisburgo, che sapevamo essere la squadra più temibile nel girone. Gli austriaci comandano con 7 punti, a fronte dei 5 del Benfica; il fanalino di coda è la Real Sociedad che ha un solo punto, frutto del 3-3 casalingo maturato proprio contro la banda nerazzurra.

Dunque, l’eliminazione è una realtà da esaminare già oggi: in caso di sconfitta, e conseguente vittoria del Benfica, l’Inter sarebbe fuori dai giochi anche per un eventuale playoff. Bisogna vincere, perché francamente anche il pareggio servirebbe a poco pur lasciando aperto qualche flebile spiraglio; il punto è che l’Inter Primavera ha subito davvero tanti gol, sono 7 in tre partite. Vedremo come andranno le cose oggi e se arriverà un riscatto da parte di una squadra che invece in campionato sta dimostrando di potersi giocare lo scudetto: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e la diretta di Salisburgo Inter Primavera sta davvero per iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SALISBURGO INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Inter Primavera sfida valida per la Youth League – su Inter Tv (canale tematico disponibile anche per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN), e anche in diretta streaming video sul sito ufficiale Inter.it e sull’app ufficiale del club nerazzurro.

LA PRESENTAZIONE

Salisburgo Inter, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Akademie Liefering Platz di Salisburgo, sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League.Il quarto match della competizione si avvicina per l’Inter. Dopo i due pareggi contro Real Sociedad (3-3) e Benfica (1-1), la squadra di Cristian Chivu ha subito una sconfitta casalinga per 3-2 contro il Salisburgo, consentendo agli austriaci di rafforzare la loro posizione al primo posto in classifica.

Nelle prime nove giornate del campionato Primavera, l’Inter si trova temporaneamente in testa alla classifica da sola, davanti al Milan, in un duello che non si verificava da anni tra le due formazioni giovanili. Dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa in campionato che ha permesso ai nerazzurri di mantenere il primato e non perdere colpi nel testa a testa col Milan, l’Inter cerca ora la prima vittoria in Youth League, per mantenere vive le speranze di qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO INTER PRIMAVERA Le probabili formazioni della diretta Salisburgo Inter, match che andrà in scena allo stadio Akademie Liefering Platz di Salisburgo. Per il Salisburgo, Onur Cinel schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hamzic; Gevorgyan, Moswitzer, Schuster, Pejazic; Beto; Paumgartner, Sulzbacher; Zeteny; Daghim, Reischi. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz, Motta; Bovo, Stankovic; Kamaté, Di Maggio, Quieto; Sarr . SALISBURGO INTER PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salisburgo Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Salisburgo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

