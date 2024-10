DIRETTA BENFICA TORTONA: PRIMA TRASFERTA IN CHAMPIONS LEAGUE

Con la diretta Benfica Tortona ci lanciamo nella terza giornata del girone G di basket Champions League 2024-2025: squadre in campo alle ore 21:30 italiane di martedì 29 ottobre, siamo al Pavilhao Fidelidade di Lisbona e questa per la Bertram è una partita abbordabile e dunque da vincere, per proseguire il cammino immacolato nel torneo e dunque provare a strappare in anticipo il pass verso la Top 16, che è garantita direttamente solo alla prima in classifica. Tortona sta facendo molto bene: all’esordio ha un po’ faticato per battere Chemnitz ma poi ha replicato con una bella vittoria contro il Manresa, dunque punteggio pieno.

Diretta/ Trapani Tortona (risultato finale 78-84): cala il sipario! (basket A1, 26 ottobre 2024)

L’avversaria di oggi è un Benfica che, al netto dell’esperienza, ha iniziato la sua Champions League perdendo entrambe le partite di 28 punti; è sempre stata in trasferta e questo potrebbe contare, per la Bertram Derthona invece si tratta della prima partita esterna ma il periodo è buono, come testimoniato anche dalla bella vittoria di Trapani. Vedremo allora quello che tra poche ore il parquet del Pavilhao Fidelidade ci racconterà in occasione della diretta Benfica Tortona, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati alla partita di Champions League.

Diretta/ Virtus Bologna Tortona: rinviata a data da destinarsi: il palazzetto è allagato! (20 ottobre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA BENFICA TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Benfica Tortona non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non vengono trasmesse nel nostro Paese e questo significa anche che non sarà a disposizione un servizio di diretta streaming video. A garantire in ogni caso le informazioni utili sul match della Bertram sarà il sito ufficiale della competizione: lo potete trovare nello specifico all’indirizzo www.championsleague.basketball e fornirà il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Video Tortona Manresa (102-85)/ sintesi e highlights: 28 punti di Vital! (Champions League 15 ottobre 2024)

DIRETTA BENFICA TORTONA: BUON MOMENTO BERTRAM

Si avvicina il momento della diretta Benfica Tortona: una partita come detto che sorride a Derthona, che si trova in un buon momento. Vincere a Trapani non era scontato perché gli Shark arrivavano da tre successi consecutivi ed erano in totale fiducia, Tortona però ha mostrato la sua faccia migliore mandando tre giocatori in doppia cifra, con Arturs Strautins a segnare 15 punti e il contributo di Christian Vital e di un solido Paul Biligha, un giocatore che può essere centrale nel progetto. Il tutto con un Tommy Kuhse da 4 punti e 2/7 per appena -1 di valutazione, tanto da giocare appena 16 minuti: una vittoria dunque ancora più importante.

Tortona naturalmente deve ancora del tutto carburare, ma questo cammino in Champions League ci sta dicendo di una squadra che ha tutto per fare un bel percorso in Europa e che, almeno come obiettivo a lungo termine, ha quello di confrontarsi prima o poi con le realtà di Euroleague, a cominciare dalla Eurocup. Per quello eventualmente ci sarà bisogno di tempo, ma già mettere le mani sulla Champions League o quantomeno provarci sarebbe davvero un ottimo passo. Intanto accomodiamoci per scoprire insieme cosa accadrà nell’importante diretta Benfica Tortona.