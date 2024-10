DIRETTA TORTONA MANRESA: BERTRAM ANCORA IN CASA IN CHAMPIONS LEAGUE

Dopo una settimana di pausa, la diretta Tortona Manresa segna il secondo appuntamento stagionale per la Bertram Derthona Tortona nella Champions League di basket, con palla a due alle ore 20.30 di stasera, martedì 15 ottobre 2024, al Pala Ferraris di Casale Monferrato perché i piemontesi hanno di nuovo il vantaggio del fattore campo, da provare a sfruttare nella diretta Tortona Manresa per concedere il bis della vittoria già colta contro il Chemnitz al debutto.

DIRETTA/ Tortona Trieste (risultato finale 82-85) streaming: Valentine 22 punti (basket A1, 12 ottobre 2024)

Era stata una bella battaglia, ma infine Tortona si è imposta per 87-81 iniziando con il piede giusto il cammino in occasione della seconda partecipazione consecutiva della Bertram in Champions League. Il livello di difficoltà potrebbe essere superiore oggi, perché gli spagnoli del BAXI Manresa hanno debuttato con un perentorio 92-64 rifilato ai portoghesi del Benfica e arrivano in Italia con tutte le ambizioni di fare un altro colpaccio. Insomma, sarà una serata di grande basket e noi non vediamo l’ora di seguire la diretta Tortona Manresa…

DIRETTA/ Varese Tortona (risultato finale 95-105): Kuhse domina, colpaccio Bertram! (6 ottobre 2024)

TORTONA MANRESA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come tifosi e appassionati sanno, purtroppo dobbiamo segnalare che salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere garantita la diretta tv di Tortona Manresa e nemmeno possiamo indicare un servizio di diretta streaming video. Diventeranno allora ancora più preziosi il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

DIRETTA TORTONA MANRESA: LA SFIDA AL VERTICE

Naturalmente dopo una sola giornata è ancora presto per definire la diretta Tortona Manresa come una partita già decisiva per il primato nel girone, però è chiaro che un successo anche contro gli spagnoli aprirebbe prospettive davvero intriganti per la Bertram. Innanzitutto, dobbiamo ricordare che per raggiungere i play-in basta il terzo posto e iniziare con due vittorie su due sarebbe già una ipoteca su quello che potremmo definire l’obiettivo minimo, oltre che una conferma del traguardo che Tortona aveva già raggiunto l’anno scorso, nella sua prima partecipazione alla Champions League.

DIRETTA/ Tortona Chemintz (risultato finale 87-81) video streaming tv: Kuhse 22 punti (oggi 2 ottobre 2024)

Serve invece il primo posto per accedere immediatamente agli ottavi e naturalmente per questo il cammino è più lungo, ma in caso di sconfitta casalinga diventerebbe già complicato l’inseguimento al Manresa, quindi da questo punto di vista potremmo comunque già parlare di posta in palio molto alta, a maggior ragione considerando che più avanti ci sarà da vivere il ritorno in Spagna. Di certo ci aspettiamo un match che possa soddisfare anche i palati fini, un motivo in più per provare a dedicare la serata alla diretta Tortona Manresa…