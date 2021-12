DIRETTA/ Bergamo Chieri video streaming Rai: parola a Lino Giangrossi

DIRETTA BERGAMO CHIERI: PARLA GIANGROSSI

Alla vigilia della diretta di Bergamo Chieri ci pare doveroso dare spazio alle parole del tecnico delle lombarde Lino Giangrossi, che a margine dell’ultima sconfitta patita contro Roma, ha ben raccontato il momento delle rossoblu. L’allenatore di Bergamo, tramite i canali ufficiali della società ha affermato: “Una partita brutta, entrambe volevamo vincere. Noi per metterci in una posizione di classifica più comoda. Ci sono stati tanti strappi, poca continuità. Una partita tanto nervosa, tanta emotività in campo. Peccato, abbiamo perso un’occasione”.

Una partita complicata, che mette in guai seri il club, ma da cu se non altro è arrivato un punticino sempre utile: “In questo momento ogni punto è importante e anche questo fuori caso lo è, ma c’è un po’ di rammarico. Loro sono sempre rientrati in campo convinti di poterci mettere in difficoltà. Il quinto set è stato un punto a punto perso per alcuni episodi”. (agg Michela Colombo)

DIRETTA BERGAMO CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Chieri sarà garantita da Rai Sport, il canale che come sempre trovate al numero 57 del digitale terrestre: la visione della partita di volley femminile sarà dunque in chiaro e, in assenza di un televisore, sarà possibile accedere alle immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente grazie a sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

GIANGROSSI PER IL RISCATTO

Bergamo Chieri, in diretta dal Palazzetto dello Sport di Bergamo, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 4 dicembre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Si apre dunque la decima giornata del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile e prima sfida che ci si para davanti è la diretta tra Bergamo e Chieri, match che pure vede a confronto due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi.

Benchè pure nella classifica della prima serie della volley italiano le due squadre occupino piazzamenti a circa metà della graduatoria (la Fenera è sesta e le lombarde sono invece none) vi è ampio divario tra le due protagoniste oggi in campo: pure entrambe sono quanto mai desiderose oggi di fare punti pesanti. Specie le padrone di casa, seguite dal coach Giangrossi, che dopo aver inanellato la terza sconfitta di fila contro Roma, spera oggi di ottenere immediato riscatto davanti al pubblico di casa.

DIRETTA BERGAMO CHIERI: IL CONTESTO

Siamo impazienti di dare il via alla diretta tra Bergamo e Chieri, match che per l’appunto rappresenta un banco di prova importante nella 10^ giornata di Serie A1, specie per le padrone di casa. Come abbiamo accennato prima, le bergamasche dopo anche la sconfitta patita conto la neopromossa Roma non se la stanno passando bene. Le ragazze di Giangrossi al momento sono none in graduatoria, ma con solo nove punti a tabella e un bilancio di appena tre successi e bene nove KO subiti. Non certo al migliore delle partenze per la squadra rossoblu che rischia subito di perdere il treno con la parte alta della classifica, considerato che Casalmaggiore, ottava. è già a +3.

Altro percorso invece per Chieri, che pure si pretesta oggi in campo non meno motivata a vincere delle rivali. La Reale Mutua infatti arriva al decimo turno con la sesta posizione, ma con 16 punti e dunque appena uno in più di chi gli sta sopra, Scandicci (anche se la capolista Conegliano è a +11). Per la squadra di Bregoli pure emerge un tabellino di 4 sconfitte ma sei successi, di cui pure due fila arrivati solo poco fa contro Cuneo e Firenze. Per le piemontesi non un percorso lineare in questa parte della stagione, ma pure nel complesso positivo: chissà però che Chieri riesca oggi a trovare qualche continuità che ancora manca. Staremo a vedere.





