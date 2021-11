Diretta Roma Bergamo/ Streaming video Rai: gran occasione per Giangrossi!

DIRETTA ROMA BERGAMO: GRANDE CHANCE PER LE LOMBARDE

Roma Bergamo, in diretta dal Palazzo dello sport della capitale, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 27 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Si apre ufficialmente la nona giornata del primo campionato di pallavolo femminile e subito ci si para davanti la diretta tra Roma e Bergamo, match dei più interessanti di questo fine settimana.

Padrone di casa saranno le ragazze dell’Acqua&Sapone, volto nuovo del campionato della Serie A1, che sperano oggi di fare bottino pieno per riprendere la scalata alla classifica, dove pure sono ora agli ultimi gradini. Pure per la squadra di Stefano Saja sarà complicato mettere in scacco le bergamasche. Completamente rivoluzionato durante l’estate, il club ora nelle mani di Pasqualino Giangrossi ha ottime chance di fare molto bene in stagione: e pure nella nona giornata, sono stati messi in palio punti decisivi per riprendere per la coda le big della classifica.

DIRETTA ROMA BERGAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Bergamo sarà garantita da Rai Sport, il canale che come sempre trovate al numero 57 del digitale terrestre: la visione della partita di volley femminile sarà dunque in chiaro e, in assenza di un televisore, sarà possibile accedere alle immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente grazie a sito o app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ROMA BERGAMO: IL CONTESTO

In attesa di dare il via alla diretta tra Roma e Bergamo pure ci pare necessario dare ora un miglior contesto all’incontro che ci attende questa sera, che pure apre la nona giornata del campionato della Serie A1. Cominciamo allora dalle padrone di casa, debuttanti in questa prima serie del volley nazionale, che come previsto stanno facendo parecchia fatica. Dopo un buon avvio di stagione, la squadra di Saja ha cominciato a recuperare alcuni KO anche dolorosi e ora rimane solo alla penultima posizione della classifica, con sei punti e solo due vittorie a tabella (ma sempre una più del Trentino, fanalino di coda).

Non sta brillando, ma non sta nemmeno demeritando troppo Bergamo: il club che pareva a un passo dalla scomparsa solo pochi mesi, fa per ora resiste a approda alla nona giornata di campionato con 8 punti e un tabellino di tre successi e cinque sconfitte, sufficiente per il nono gradino della classifica. Pure la squadra di Giangrossi ha tutte le carte giuste per poter fare molto di più: serve però ora correre per evitare di perdere definitivamente il contatto con le big della stagione e le bergamasca non possono perdere questa occasione.



