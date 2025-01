DIRETTA BERGAMO CONEGLIANO: È UN BELL’INCROCIO!

Con la diretta Bergamo Conegliano vivremo una partita molto bella che, alle ore 15:30 di domenica 12 gennaio, è valida per la 17^ giornata di volley Serie A1 2024-2025. La Imoco, prima in classifica e ancora imbattuta, viaggia come sempre a gonfie vele: ha già 6 punti di vantaggio su Scandicci e anche una partita in meno, di fatto già oggi ha ottenuto la qualificazione ai playoff ma questo è un traguardo scontato, la corazzata veneta non si ferma e nella seconda parte della stagione andrà ad affrontare le altre sfide, a partire dalla Coppa Italia per poi arrivare alla possibilità di bis in Champions League e, ovviamente, la prosecuzione della striscia di scudetti.

DIRETTA/ Porto Milano (risultato finale 0-3): vittoria schiacciante! (Champions League, 8 gennaio 2025)

Attenzione però a Bergamo, che ha sensibilmente migliorato il passo dello scorso anno: le lombarde sono ad un passo dai playoff che avevano già giocato due stagioni fa, poi un campionato molto difficile con una salvezza conquistata sul filo di lana ma questo 2024-2025 si sta rivelando ottimo per una piazza che negli anni è stata abituata a dominare e vuole tornare se non altro a vincere qualcosa. La diretta Bergamo Conegliano sarà dunque molto interessante, vedremo come andranno le cose e intanto proviamo ad analizzare meglio i temi portanti di questa sfida di Serie A1.

Diretta/ Voluntari Scandicci (risultato finale 0-3) video streaming tv: toscane ai quarti! (8 gennaio 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA BERGAMO CONEGLIANO IN STREAMING VIDEO TV

Quest’anno la Serie A1 di volley femminile passa in chiaro sulla televisione, di conseguenza anche la diretta tv di Bergamo Conegliano sarà accessibile a tutti e nello specifico questo match odierno verrà trasmesso su Rai Due; ovviamente ci sarà la possibilità di seguirlo anche con la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e disponibile sul sito di Rai Play o tramite la relativa applicazione. Ricordiamo anche l’appuntamento con la piattaforma Volleyballworld.com, ma in questo caso dovrete essere abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAYPLAY BERGAMO CONEGLIANO

DIRETTA/ Modena Trento (risultato finale 1-3) video streaming Rai: vince l'Itas! (oggi 6 gennaio 2025)

DIRETTA BERGAMO CONEGLIANO: ALTRO TEST PER LA CAPOLISTA

La diretta Bergamo Conegliano rappresenta anche un pezzo di storia, se così vogliamo dire: sappiamo bene che la società lombarda non è più quella che ha dominato in lungo e in largo il volley italiano e mondiale, ma se si parla di pallavolo a Bergamo non si può certo dimenticare una squadra che ha vinto 20 trofei in patria (tra cui otto scudetti, dietro alla sola Ravenna) e la bellezza di sette Champions League. Il suo posto, anche se con un po’ di distanza negli anni, lo ha di fatto preso Conegliano: il trait d’union è Davide Mazzanti, che con Bergamo ha vinto campionato e Supercoppa a chiusura dello straripante ciclo e poi ha inaugurato quello della Imoco, con due scudetti, la Coppa Italia e la Supercoppa.

Possiamo dunque parlare di un passaggio di consegne ma, dopo l’addio di Foppapedretti, a Bergamo è comunque rinata una società che ora sta provando a tornare lassù, per quanto naturalmente sia complicato farlo visto che nel frattempo sono sorte corazzate che fanno sul serio. Match allora intrigante, che ammicca a Conegliano che ancora una volta ha la possibilità di prendersi il primo posto in regular season; vedremo quello che succederà in campo, potremmo anche non sorprenderci se questo pomeriggio fosse Bergamo a piazzare il grande colpo e avvicinare ancor più i playoff di Serie A1.