DIRETTA CHIERI CONEGLIANO: TORNA LA CORAZZATA!

La diretta Chieri Conegliano si gioca in un orario che potremmo definire inusuale, vale a dire le 15:20 di domenica 10 novembre: siamo nella settima giornata di volley Serie A1 2024-2025, se vogliamo dirla tutta queste due squadre si sfidano al PalaFenera nel settimo turno ma hanno già disputato sette partite, questo per gli impegni di Champions League che arriveranno e che hanno portato ad anticipare alcune gare. Naturalmente Conegliano è diretta interessante da campione in carica nella competizione europea, mentre Chieri è stata l’avversaria di Milano: contro il Vero Volley la Fenera ha perso una delle due partite di questo campionato.

L’altra, sanguinosa, in casa contro Busto Arsizio: attualmente sesto posto in classifica per Chieri che punta ancora un posto nei playoff, sta invece volando la Imoco che si trova già a punteggio pieno come del resto era nelle aspettative. Adesso sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta Chieri Conegliano, le piemontesi possono avere le armi per mettere in difficoltà la corazzata veneta e del resto anche le pluricampionesse d’Italia possono vivere una giornata poco felice, considerando tutta la stagione che sarà molto lunga; scopriremo presto quale sarà l’esito della partita del PalaFenera.

CHIERI CONEGLIANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Appuntamento in chiaro con la diretta Chieri Conegliano, la partita valida per la Serie A1 di volley femminile viene trasmessa in tv e nello specifico il canale di riferimento sarà questa volta Rai Due, che come sempre metterà a disposizione la possibilità di seguire le immagini del match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione. In alternativa la sfida sarà garantita anche dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CHIERI CONEGLIANO

DIRETTA CHIERI CONEGLIANO: IMOCO GIÀ IN FUGA

Nella diretta Chieri Conegliano troviamo dunque una Imoco che ha aperto la stagione nello stesso modo in cui aveva condotto le altre, cioè con una straordinaria aura di imbattibilità: ricordiamo che non troppo tempo fa Conegliano aveva anche ritoccato il record di vittorie consecutive a livello mondiale, ha chiuso un’annata in cui ha messo in bacheca anche la Champions League e in ambito nazionale non conosce rivali, si sta nuovamente avviando verso l’ennesimo scudetto e, anche se la strada ovviamente sarà piena di insidie, al momento i favori del pronostico sono tutti per la Imoco aspettando che le principali rivali facciano uno step importante.

Chieri negli ultimi anni è stata in grado di ritagliarsi uno spazio importante: potremmo dire che il principale obiettivo sia quello di diventare la squadra di riferimento in Piemonte, cosa già non facile vista la presenza di Novara, intanto la Fenera spera ovviamente di confermare la sua qualificazione ai playoff e magari puntare alla semifinale, l’approccio a questa Serie A1 è stato positivo anche se la sconfitta interna contro Busto Arsizio è stato un brutto incidente di percorso che potrebbe pesare, se non altro nel posizionamento finale in classifica e dunque nell’incrocio del primo turno della post season. Battere Conegliano oggi sarebbe un grande modo per lanciarsi…