DIRETTA BERGAMO BUSTO ARSIZIO: UNA SFIDA DA PLAYOFF!

Con la diretta Bergamo Busto Arsizio ci lanciano verso una partita davvero molto intrigante che si gioca per la 15^ giornata di volley Serie A1 2024-2025: squadre in campo alle ore 15:30 di giovedì 26 dicembre, il turno infrasettimanale viene disputato sfruttando i giorni di festa per il Natale e siamo arrivati alla seconda di ritorno, in un match davvero molto intrigante perché si affrontano, al Pala Facchetti di Treviglio, due squadre che hanno una storia molto importante e che ora sono pienamente in zona playoff, virtualmente e non solo in lotta diretta per la quinta posizione con la possibilità di migliorare ancora.

Certo, poi non sarà facile andare più su in classifica perché, come noto, la Serie A1 di volley femminile ha quattro corazzate che fanno sostanzialmente corsa a sé; questo toglie ben poco alla stagione positiva che Bergamo e Busto Arsizio stanno vivendo, ovviamente il grande sogno sarebbe quello di qualificarsi almeno per la semifinale ma questo lo scopriremo strada facendo, intanto oggi pomeriggio nella diretta Bergamo Busto Arsizio sono sicuramente in palio punti importanti per proseguire la marcia e mettersi al riparo dalle avversarie che arrivano da sotto, dunque ora non resta che aspettare che la partita si giochi…

BERGAMO BUSTO ARSIZIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Busto Arsizio rappresenta allora l’appuntamento in chiaro per questa giornata di volley Serie A1: per assistere alla partita dovrete semplicemente visitare il canale Rai Sport HD, che trovate al numero 58 del vostro telecomando, con l’alternativa della diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie al sito e all’applicazione di Rai Play. Abbiamo poi anche l’opzione che come sempre, per questo campionato, è rappresentata da Volleyballworld.com: in questo caso però dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY BERGAMO BUSTO ARSIZIO

DIRETTA BERGAMO BUSTO ARSIZIO: A CACCIA DELLA GLORIA PASSATA

Dunque ci apprestiamo a vivere la diretta Bergamo Busto Arsizio, che ci riporta come già accennato ad un momento o più momenti nel passato: queste due squadre naturalmente hanno fatto la storia del volley italiano, tecnicamente Bergamo era un’altra società ma in ogni caso le piazze lombarde hanno onorato anni di grande servizio vincendo titoli importanti, abbiamo ancora negli occhi la grande epopea della Foppapredetti che dominava l’Europa ma anche la Yamamay ha avuto qualche stagione ruggente e il tricolore sul petto è riuscita a cucirsela, dunque possiamo dire che a Treviglio sia in campo la nobiltà del nostro volley.

Va anche detto comunque che i tempi oggi sono cambiati, altre squadre si sono affacciate e sia Bergamo che Busto Arsizio hanno vissuto anni molto più complessi, nei quali hanno dovuto innanzitutto pensare a salvarsi; ora come detto sono in piena corsa per un posto nei playoff e dunque questa potrebbe essere un’ulteriore stagione nella quale proseguire in un percorso che in qualche modo le riporti ad un certo livello, aspettando che i rapporti di forza siano ulteriormente modificati. Staremo a vedere, intanto sarà molto interessante assistere alla diretta Bergamo Busto Arsizio tra qualche ora.