DIRETTA BERGAMO MONZA/ Video streaming Rai: la parola a Khalia Lanier

DIRETTA BERGAMO MONZA: PARLA LANIER

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Bergamo Monza, derby lombardo in semifinale della Coppa Italia di volley femminile, torniamo brevemente sulla grande impresa compiuta mercoledì sera dal Volley Bergamo 1991, che ha eliminato dopo una partita durata ben cinque set e più di 120 minuti di gioco la favorita Savino Del Bene Scandicci per conquistare il posto in semifinale da outsider.

Un ruolo molto importante in quel successo è stato quello recitato dalla schiacciatrice statunitense classe 1998 Khalia Lanier, che ha messo a referto ben 22 punti ed è stata scelta per la dichiarazione finale per il sito Internet ufficiale del Volley Bergamo 1991: “Abbiamo giocato da squadra, abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo e abbiamo conquistato una vittoria strepitosa. E’ fantastico, siamo riuscite a reagire e a restare unite perché volevamo questa vittoria!”. Bergamo è già andata oltre le previsioni e avrà ben poco da perdere: riuscirà a fare una sorpresa anche questa sera per rinverdire i fasti di un glorioso passato e prendersi la finale di questa Coppa Italia 2023? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BERGAMO MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bergamo Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché la Final Four della Coppa Italia femminile godrà della trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Bergamo Monza sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DERBY LOMBARDO

Bergamo Monza, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, sabato 28 gennaio 2023, si giocherà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) come seconda semifinale della Coppa Italia 2023 di pallavolo femminile, che come da tradizione sarà assegnata al termine di una Final Four, weekend all’insegna del grande volley che stavolta è ospitato a Bologna. La diretta di Bergamo Monza ci regalerà uno stuzzicante derby lombardo che vede naturalmente la tradizione dalla parte di Bergamo, che nella storia ha vinto per sei volte la Coppa Italia, ma attualmente favorita sulla carta Monza.

Oggi naturalmente c’è in palio un posto in finale, il Volley Bergamo 1991 ha fatto l’impresa nei quarti di finale battendo da testa di serie numero 7 la Savino Del Bene Scandicci, che era la numero 2, con il punteggio di 3-2, mentre il Vero Volley Monza ha onorato il pronostico battendo per 3-0 Casalmaggiore in un altro derby lombardo. In base all’andamento in campionato dovremmo considerare favorite proprio le brianzole, ma naturalmente in una partita secca tutto è possibile: che cosa succederà nella diretta di Bergamo Monza?

DIRETTA BERGAMO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Bergamo Monza, possiamo allora ricordare che la posizione in classifica nel campionato di Serie A1 assegna un evidente vantaggio alle brianzole, dal momento che il Vero Volley Monza ha 36 punti, appaiato a Novara al terzo posto anche se con una vittoria in meno, dodici più quattro sconfitte, ma in ogni caso ben tredici lunghezze davanti alle cugine lombarde. Monza è una squadra costruita per essere una big a livello italiano e internazionale, tanto da essere anche prima nel suo girone di Champions League, oggi proverà ad approfittare di una semifinale sulla carta più “facile” di quanto sarebbe stato con Scandicci.

Per Bergamo invece sono lontani i fasti del glorioso passato targato Foppapedretti, anche se grazie al Volley Bergamo 1991 la pallavolo orobica è comunque rimasta su livelli molto alti, sfuggendo al destino che purtroppo spesso tocca a piazze anche gloriose quando finisce il ciclo vincente. Bergamo è sempre rimasta nel massimo campionato e con la capacità di togliersi qualche soddisfazione: con 23 punti, frutto di sette vittorie e nove sconfitte, è al settimo posto in classifica e in Coppa Italia ha già messo a segno un’impresa. Senza la pressione del pronostico, riuscirà a concedere il bis? Ce lo dirà la diretta di Bergamo Monza…

