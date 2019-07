Diretta Bergmann Harms-Ranghieri Caminati/ Streaming video e tv: ultima chance!

Bergmann Harms-Ranghieri Caminati, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo è la partita di beach volley maschile in programma oggi mercoledì 3 luglio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 19,15. Ecco un nuovo appuntamento per i nostri beacher azzurri ai Mondiali di Amburgo 2019: dopo una prima parte della fase a gironi un poco movimentata (visto pure il KO coi russi, ma la convincente vittoria con i giapponesi) i nostri beniamini hanno ora la chance di entrare nel tabellone finale della manifestazione iridata tramite il torneo dei lucky loser. Si tratta quindi uno scontro diretto: la posta in palio quindi è più che alta e ci attendiamo un grande spettacolo sulla sabbia tedesca questa sera.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Bergmann Harms-Ranghieri Caminati non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA BERGMANN HARMS-RANGHIERI CAMINATI: IL CONTESTO

Come detto prima la diretta di quest’oggi tra Bergmann Harms e Ranghieri Caminati sarà un match tutto da vivere e di cui pare ben difficile infatti fare un pronostico. Innanzitutto perchè le due squadra sono presenti nel tabellone del lucky loser, che mette in palio poi pochi ultimi pass per far parte dei tabellone dei sedicesimi di finale dei Mondiali di Amburgo: va poi detto che entrambe le coppie non hanno certo raccolto molto nella fase a gironi, per cui non si presentano al meglio a questo scontro. Non possiamo poi non ricordare l’elemento che rende l’incrocio di questa sera ancor più curioso, ovvero che entrambe le coppie in realtà non hanno staccato il pass per la competizione iridata di casa ad Amburgo per “merito”. Ricordiamo infatti che sia Ranghieri-Caminati che Bergmann-Harms hanno fatto il biglietto per Amburgo solo per “convocazione” della Fivb, che ha concesso loro una wild card. Ecco quindi che sia gli azzurri che i tedeschi, padroni di casa, hanno tutta l’intenzione di sfruttare al meglio questa preziosa occasione, specie questa sera: che dirà però il campo?



