Diretta Berlino Perugia/ Streaming video tv: l’andata dei quarti! (Champions League)

DIRETTA BERLINO PERUGIA: QUARTI PER LA SIR SAFETY!

Berlino Perugia, in diretta dalla Sporthalle Charlottenburg alle ore 19:30 di mercoledì 8 marzo, si gioca per l’andata dei quarti di finale di volley Champions League 2022-2023. Siamo arrivati alla fase ad eliminazione diretta di questa competizione, che per la Sir Safety rimane l’ultima frontiera da affrontare: già campione del mondo, il club umbro che ha dominato il suo girone con 6 vittorie in altrettante partite va a caccia della semifinale che potrebbe nuovamente giocare contro Trento, volendo finalmente togliersi lo sfizio di diventare la migliore squadra in Europa.

DIRETTA/ Zaksa Trento (risultato finale 3-2): l'Itas cade al tie-break

Non c’è dubbio alcuno che nella diretta di Berlino Perugia la squadra favorita per il passaggio del turno sia la Sir Safety, che però chiaramente lo dovrà dimostrare in corso d’opera; vedremo quello che succederà, intanto possiamo dire che Perugia ha perso la prima partita della stagione nella semifinale di Coppa Italia, battuta a sorpresa da Piacenza, ma forse anche per questo potrà giocare più liberamente non avendo più l’eventuale “preoccupazione” di dover proseguire una striscia che comunque è già stata abbastanza impressionante.

DIRETTA/ Ankara Civitanova (risultato finale 3-1): la Lube cade in Turchia!

DIRETTA BERLINO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Berlino Perugia non dovrebbe essere garantita dalla nostra televisione: non sarà questa infatti la partita trasmessa sui canali del satellite per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ma possiamo ricordare che tutti i match di questa competizione di volley hanno luogo su Discovery Plus. La piattaforma fornisce una visione in diretta streaming video, bisognerà essere abbonati al servizio e per assistere alle immagini vi basterà dotarvi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA BERLINO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Berlino Perugia e dobbiamo dire che la Sir Safety in questa stagione sta dominando: ha iniziato vincendo la Supercoppa Italiana, ha proseguito con una serie impressionante di successi in SuperLega tanto da blindare il primo posto nella regular season con parecchie giornate di anticipo, in Champions League la marcia è stata talmente trionfale che i 4 set persi nelle sei partite del girone sono stati visti come una sorta di “anomalia”, anche se poi il percorso è stato netto come del resto ci si aspettava.

Diretta/ Novara Vakifbank (risultato finale 3-1): bella vittoria per l'Igor

Per la squadra di Andrea Anastasi l’obiettivo è quello di arrivare in fondo: certo l’accoppiamento della semifinale (Trento o Zaksa) è ostico ma Perugia dovrà dimostrare di poter fare il reale salto di qualità anche in Champions League, un obiettivo che fino a questo momento è sempre sfuggito nonostante la Sir Safety sia diventata da tempo una grande corazzata. Berlino ha ottenuto il secondo posto nel suo girone e può essere un avversario temibile, ma certamente come già detto Perugia parte con i favori del pronostico e allora vedremo quello che succederà tra poco sul parquet della Sporthalle Charlottenburg…

© RIPRODUZIONE RISERVATA