DIRETTA ECZACIBASI CONEGLIANO/ Video streaming tv: parla Daniele Santarelli (Champions volley, 20 marzo 2024)

DIRETTA ECZACIBASI CONEGLIANO: PARLA SANTARELLI

Mentre ci avviciniamo sempre più alla diretta di Eczacibasi Conegliano, possiamo riportare le dichiarazioni dell’allenatore Daniele Santarelli al termine della partita di campionato contro Pinerolo, che è caduta nel mezzo tra le due grandi sfide di Champions League contro le turche: “Credo che non abbiamo giocato la nostra migliore pallavolo, ma è giusto così dopo una partita massacrante, anche dal punto di vista mentale, come quella contro l’Eczacibasi”, si legge su Treviso Today.

Il pensiero di Santarelli era di fatto già proiettato verso la partita di ritorno in programma oggi a Istanbul: “Volevamo portare a casa un risultato rotondo, lo abbiamo fatto, e questo molto importante. Adesso abbiamo un giorno di riposo e poi si parte per la partita più importante di questo mese”, era stato chiarissimo l’allenatore che sta triturando record su record, ma sa benissimo che stasera la sua Conegliano si giocherà una buona fetta di uno dei due massimi obiettivi stagionali per l’Imoco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ECZACIBASI CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eczacibasi Conegliano non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Eczacibasi Conegliano, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

ECZACIBASI CONEGLIANO: PER RAGGIUNGERE MILANO!

Eczacibasi Conegliano, diretta dagli arbitri Ricardo Ferreira e Maria de las Olas Rodriguez Machin, si giocherà con inizio alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali) di oggi pomeriggio, mercoledì 20 marzo 2024, come semifinale di ritorno della Champions League di volley femminile 2023-2024 naturalmente ad Istanbul e per la precisione presso il Burhan Felek Voleybol Salonu. L’A. Carraro Imoco Conegliano ha vinto per 3-2 la partita d’andata di settimana scorsa al PalaVerde di Villorba al termine di una battaglia memorabile tra due squadre fortissime, di conseguenza ci attendiamo un’altra meravigliosa battaglia per conquistare un posto nella finale della massima competizione europea.

La diretta di Eczacibasi Conegliano quindi promette ancora tantissime emozioni e sarebbe difficile sbilanciarsi, ricordiamo piuttosto che cosa servirà a Conegliano per qualificarsi: naturalmente una vittoria con qualsiasi punteggio, oppure anche una sconfitta per 3-2 a patto poi di vincere il Golden Set che sarebbe a quel punto necessario. Una sconfitta più netta invece sarebbe il capolinea e promuoverebbe l’Eczacibasi Dynavit Istanbul, ma l’unica certezza al momento è che ne vivremo delle belle anche oggi: che cosa ci dirà la diretta di Eczacibasi Conegliano?

DIRETTA ECZACIBASI CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Eczacibasi Conegliano, dobbiamo ricordare che l’attesa è già altissima per la sfida tra queste due super-potenze della Champions League 2023-2024 della pallavolo femminile. Le turche in realtà hanno già sofferto contro squadre italiane, perché nella fase a gironi l’Eczacibasi aveva perso entrambe le partite contro la Savino Del Bene Scandicci, che però poi ha curiosamente ritrovato nei quarti di finale riuscendo ad avere la meglio, anche se solamente con una doppia vittoria per 3-2 che aveva almeno reso grande onore anche alle toscane.

Le partite al quinto set stanno quindi diventando una costante, Conegliano però all’andata è riuscita a vincere e quindi arriva nella metropoli sul Bosforo con un vantaggio piccolo, ma che potrebbe essere davvero prezioso. Abbiamo ancora negli occhi la bellissima rimonta delle venete nella partita d’andata, che magari potrebbe avere cambiato qualcosa anche negli equilibri psicologici: l’Imoco sta vivendo una stagione che finora possiamo definire praticamente perfetta, ma stasera c’è un bivio di fondamentale importanza. Un motivo in più per vivere tutte le emozioni che sicuramente ci darà la diretta di Eczacibasi Conegliano…

