DIRETTA CIVITANOVA TRENTO/ Video streaming tv: strade diverse in campionato (Champions League, 21 marzo 2024)

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: IN CAMPIONATO

La diretta di Civitanova Trento si avvicina: possiamo allora raccontare del cammino delle due squadre in SuperLega, perché attualmente è diverso. La Itas infatti ha già chiuso i conti nel primo turno dei playoff: dominante in regular season, Trento ha archiviato la pratica Modena con un netto 3-0 e si è così regalata la semifinale nel minor tempo possibile, potendosi appunto permettere di preparare il derby di semifinale in Champions League al meglio delle sue possibilità, senza dover “fermarsi” per giocare in campionato. Diverso il discorso per Civitanova: la Lube sta vivendo lo stesso scenario dello scorso anno.

Allora Verona, oggi Monza: sotto 0-2 nel primo turno dei playoff, Civitanova ha vinto il terzo episodio contro il Vero Volley dovendo passare dal tie break, dunque domenica tornerà in campo per gara-4 in trasferta e proverà quel miracolo che nella passata stagione le era già riuscito contro gli scaligeri. In caso di passaggio del turno, la semifinale playoff di SuperLega sarebbe proprio contro Civitanova, dunque eventualmente ci sarebbero almeno altre tre sfide stagionali portando il conto a sette; in più, c’è sempre la possibilità che si arrivi a gara-5 ma questo bisognerà vederlo, intanto Civitanova deve ancora rimontare Monza e sarà tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

CIVITANOVA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato che la diretta tv di Civitanova Trento non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché la Champions League di volley maschile non è fornita in maniera “tradizionale”: ad aver acquisito i diritti sulla competizione è la piattaforma DAZN, di conseguenza gli abbonati potranno seguire le immagini della semifinale di ritorno con la consueta modalità della diretta streaming video, installando e attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CIVITANOVA TRENTO: PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

Civitanova Trento, che sarà in diretta dall’Eurosuole Forum alle ore 20:30 di giovedì 21 marzo, è l’attesissima semifinale di ritorno di volley Champions League 2023-2024. Si riparte dalla vittoria della Itas: Trento ha ottenuto un 3-1 nel match di andata, e possiamo dire subito che il set vinto dalla Lube è ininfluente ai fini della qualificazione perché il calcolo viene fatto sul punteggio assegnato alla vittoria. Dunque: Trento sarà in finale vincendo o anche solo arrivando al tie break, a Civitanova serve un successo da tre punti (3-0 o 3-1, appunto) nel qual caso si andrà al golden set per determinare la squadra qualificata.

Per il momento comunque la squadra di Fabio Soli ha confermato la sua supremazia stagionale su Civitanova, battendo la Lube per la terza volta in altrettanti incroci; adesso però i marchigiani sono con le spalle al muro, e già in passato hanno fatto vedere di saper uscire da situazioni molto complesse se non disperate. Aspettando che la diretta di Civitanova Trento prenda il via, proviamo a fare qualche ulteriore valutazione su questa scintillante semifinale di ritorno in Champions League che, vada come vada, ci regalerà una nostra rappresentante nella finale del torneo.

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Civitanova Trento si avvicina, e allora possiamo dire che questa partita promette spettacolo: i derby sono difficilmente leggibili ma all’andata possiamo dire che le cose siano andate come ci si aspettava, intanto perché è stato rispettato il fattore campo e poi perché la Itas, come già dicevamo, in questa stagione ha fatto meglio della Lube sia in termini generali che nelle sfide dirette. In più Trento ha saputo vincere senza arrivare al tie break, aspetto questo che potrebbe essere realmente determinante per raggiungere la finale, che sarebbe per la squadra la terza nelle ultime quattro edizioni.

La Itas Trento in epoca recente ha dimostrato un maggiore feeling con la Champions League: non che Civitanova abbia fatto male (anzi), ma i marchigiani aspettano una finale dal 2019 quando hanno vinto il loro secondo e ultimo titolo continentale, l’anno scorso sono stati eliminati ai quarti (come Trento, del resto) e ora vanno a caccia di riscatto. Rimontare però sarà difficile: quella di Soli è una squadra concreta e che ha aggiunto consapevolezza con lo scudetto vinto l’anno scorso, ovviamente nella finale contro la Lube. Tra poco si gioca, non resta che scoprire quale delle due italiane arriveà in finale di Champions League.











