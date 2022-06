Diretta Berrettini Albot/ Atp Stoccarda 2022 streaming video tv: si rivede Matteo!

DIRETTA BERRETTINI ALBOT: A STOCCARDA TORNA IL ROMANO!

Berrettini Albot si gioca mercoledì 8 giugno: il secondo turno del torneo Atp Stoccarda 2022 (ottavi di finale) rappresenta il primo atto del nostro Matteo Berrettini nell’appuntamento di categoria 250, un torneo di tennis che però è particolarmente importante perché apre la stagione sull’erba, che avrà la sua degna conclusione a Wimbledon (che, per quanto affascinante, quest’anno potrebbe essere molto diverso). Occasione utile e interessante: non tanto per l’avversario, appunto il moldavo Radu Albot, quanto perché Berrettini su un campo da tennis non lo vediamo da tre mesi.

Dopo aver perso contro Miomir Kecmanovic a Indian Wells, negli ottavi di finale, il romano si è dovuto fermare: un edema alla mano lo ha costretto a finire sotto i ferri e così per Berrettini è saltata l’intera stagione sulla terra rossa. Adesso chiaramente bisognerà valutare quale sarà la sua condizione, visto che uno stop così lungo potrebbe richiedere tempo per tornare al 100%; l’obiettivo nella diretta di Berrettini Albot è soprattutto quello di testare la propria condizione e valutare come andranno le cose, poi si potrebbe anche pensare di arrivare in fondo ma non sarà certamente il tema principale.

DIRETTA BERRETTINI ALBOT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’ATP STOCCARDA 2022

La diretta tv di Berrettini Albot, come tutta la programmazione del torneo Atp Stoccarda 2022, sarà affidata alla televisione satellitare: i due canali di riferimento sono Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e soprattutto Sky Sport Tennis (205) con visione riservata agli abbonati che, in alternativa, potranno seguire le immagini con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, www.bossopen.com, troverete le informazioni utili sull’Atp Stoccarda 2022, come il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BERRETTINI ALBOT: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Berrettini Albot ci presenta il ritorno in campo di Matteo Berrettini: il romano non ha scelto un torneo qualunque, a cominciare dal fatto che l’Atp Stoccarda 2022 è comunque più prestigioso rispetto a ‘s-Hertogenbosch non fosse altro per la presenza di Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 1), Hubert Hurkacz e Denis Shapovalov. Poi, per Berrettini il torneo sull’erba di Stoccarda evoca ottimi ricordi: tre anni fa infatti il tennista azzurro aveva vinto qui il suo terzo titolo Atp, il primo su questa superficie, e si era idealmente lanciato verso Wimbledon sapendo di poter fare il colpo grosso.

Così non era andata perché Roger Federer lo aveva demolito, ma per la prima volta si era iniziato a parlare di Matteo come di un giocatore che potesse arrivare in alto e gli anni successivi hanno confermato questa proiezione. Peccato che nel corso della carriera, comunque ancora tutta da scrivere e costruire, Berrettini non sia nuovo a pagare pegno agli infortuni; in questo 2022 di fatto il romano ha giocato pochissimo e dunque dovrà, come già detto, ritrovare innanzitutto la condizione giusta. Staremo a vedere intanto cosa succederà nella diretta di Berrettini Albot per il secondo turno del torneo Atp Stoccarda 2022, poi potremo eventualmente tirare altre conclusioni sul nostro giocatore che qui si presenta con la testa di serie numero 2.











