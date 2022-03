Matteo Berrettini operato alla mano destra “E’ andata bene”/ In campo a Roma?

Matteo Berrettini si è sottoposto ad un’operazione alla mano destra, la stessa che si era recentemente infortunato in occasione del torneo di Miami. L’intervento è riuscito perfettamente e lo stesso tennista ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto sorridente dal letto di ospedale con tanto di didascalia: “Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero”.

“Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene – ha rassicurato Berrettini – i medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto”. A questo punto la domanda sorge spontanea: Matteo Berrettini riuscirà a recuperare in tempo per gli Internazionali d’Italia in programma dal prossimo 2 maggio a Roma? Sicuramente non ci sarà per i Masters 1000 di Montecarlo, al via tra poco più di una settimana, mentre per il torneo casalingo, tenendo conto che manca poco più di un mese, il recupero non è da escludere.

MATTEO BERRETTINI PRONTO PER ROMA? L’ANNO SCORSO…

Del resto lo stesso numero uno del tennis italiano ha definito “piccolo” l’intervento subito, che come scrive La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essersi reso necessario a seguito di un edema comparso sul mignolo della mano destra. Non si tratta quindi di un infortunio grave ne tanto meno di un intervento chirurgico fin troppo invasivo, ma in ogni caso servirà il giusto recupero anche perchè la mano destra è quella usata proprio da Matteo Berrettini.