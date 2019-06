Diretta/ Berrettini Auger-Aliassime, finale Stoccarda: streaming video tv e risultato

Matteo Berrettini in finale a Stoccarda: continua il momento d’oro del tennis italiano maschile dopo l’ingresso nella top ten ATP di Fabio Fognini. Il tennista romano sfiderà oggi Felix Auger-Aliassime, il tennista canadese che ha beneficiato del ritiro del connazionale Milos Raonic in semifinale trovandosi così all’ultimo atto del torneo su erba. Torneo che per Berrettini sta rappresentando l’ennesima conferma di una crescita inarrestabile che in questa stagione lo ha visto competitivo su tutte le superfici, dalla terra battuta a quelle veloci. D’altronde il bagaglio tecnico del 23enne capitolino lasciava pochi dubbi sulla sua versatilità: un servizio devastante, un diritto pontentissimo e adesso – su erba – anche il ricorso ad un rovescio slice che viene utilizzato non solo come arma di difesa ma anche d’attacco con gli approcci a rete. Ne hanno fatto le spese in successione Nick Kyrgios, Karen Khachanov, Denis Kudla e Struff in semifinale. L’appuntamento con la diretta di Berrettini Auger-Aliassime è fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, quando inizierà la finale del torneo di Stoccarda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Auger-Aliassime, finale del torneo ATP di Stoccarda in programma sul Centrale della città tedesca alle ore 15.00, sarà trasmessa su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre in chiaro disponibile per tutti o 224 della piattaforma satellitare per gli abbonati Sky, oltre che in diretta streaming video al sito www.supertennis.tv.

DIRETTA BERRETTINI AUGER-ALIASSIME: RISULTATI E CONTESTO

Berrettini in finale sull’erba di Stoccarda giocherà indubbiamente da favorito contro il predestinato Auger-Aliassime. Il canadese, per quanto sia questo il suo primo torneo da professionista di un certo livello su erba, ha subito mostrato un’ottima attitudine alla superficie eliminando Gilles Simon e Dustin Brown. Proprio contro il tedesco di origini giamaicane Auger-Aliassime è stato ad un passo dall’eliminazione, con il beniamino di casa che ha servito per il match e sprecato anche un clamoroso match point prima di essere sconfitto al tie break del terzo set. Dalla sua il canadese contro Berrettini potrà sfruttare il turno di riposo aggiuntivo dato dal ritiro di Milos Raonic, che ha deciso di non scendere in campo nella semifinale di sabato. Quel che è certo è che Berrettini ha tutte le carte in regola per portare a casa la partita, forte anche di una condizione mentale che lo vede in grande fiducia e di un’obiettivo concreto, quello di migliorare ulteriormente il suo best ranking virtuale di numero 24 del mondo.



