In finale Berrettini affronterà Hugo Gaston che ha approfittato di un Facundo Diaz Acosta infortunato per approdare all’ultimo atto del torneo. Infatti dopo il 6-1 del primo set, l’argentino si è ritirato sul 2-0 del secondo set alzando bandiera bianca dopo le avvisaglie precedenti. BERRETTINI IN FINALE A KITZBUHEL, SARÀ STORIA? Matteo Berrettini in finale a Kitzbuhel, perché potrebbe essere un successo storico? l’Italia ha raggiunto il proprio settimo successo ATP del 2024 agguantando così il record di sempre. , perché potrebbe essere un successo storico? Con la vittoria a Gstaad proprio del tennista romano,agguantando così il record di sempre.

Jannik Sinner con l’ATP 500 di Rotterdam, l’ATP 1000 di Miami e l’ATP 500 di Halle. Due invece i successi per Berrettini vale a dire gli ATP 250 di Marrakech e Gstaad. Il secondo in ordine cronologico fu Darderi all’ATP 250 di Cordoba, la prima gioia di un meraviglioso anno per Luciano che ora è a Parigi con la Mattatore assolutocon l’Australian Open . Due invece i successi pervale a dire gli. Il secondo in ordine cronologico fu, la prima gioia di un meraviglioso anno per Luciano che ora è a Parigi con la spedizione Olimpica (debutto sabato 27 luglio)

Come nel 1977 e nel 2021, l’Italia ha la possibilità di mettere in bacheca l’ottavo titolo in un anno solare riscrivendo per l’ennesima volta la storia. Chissà che non possa arrivare successivamente il nono e poi anche la doppia cifra. Per ora piedi per terra, ma con la consapevolezza della nostra forza.