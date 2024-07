Diretta Berrettini Halys/ Finale Atp Gstaad 2024 streaming tv video: si comincia! (oggi 21 luglio)

DIRETTA BERRETTINI HALYS (RISULTATO 0-0): VIA ALLA FINALE!

Stiamo finalmente per dare il via alla diretta di Berrettini Halys, la finale del torneo Atp Gstaad 2024. Ripetiamo allora che il francese Quentin Halys gioca la sua prima finale Atp allo Swiss Open: ci arriva a quasi 28 anni, infatti è coetaneo di Matteo Berrettini ma a differenza del romano, che festeggia il compleanno il 12 aprile, è nato ad ottobre. Ecco: i paragoni nel mondo del tennis e nello sport in generale non sono mai giusti e soprattutto se parliamo di precocità, ognuno ha il suo percorso ma possiamo comunque notare che Berrettini in questo momento ha raggiunto la quindicesima finale da professionista, tra queste anche quella di Wimbledon.

Prima di giocare ai Championships contro Novak Djokovic, Berrettini aveva vinto cinque titoli prendendosi anche il prestigioso Queen’s, e aveva raggiunto un totale di sette finali tra cui quella recente al Madrid Open, nella quale aveva ceduto ad Alexander Zverev. Naturalmente c’è una netta differenza tra i due finalisti dello Swiss Open ma tecnicamente c’era anche tra Berrettini e Jack Draper che invece l’ha battuto a Stoccarda, dunque godiamoci il match facendo il tifo per l’azzurro perché ci siamo davvero e la diretta di Berrettini Halys, finale del torneo Atp Gstaad 2024, sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERRETTINI HALYS: LA STORIA DELL’ATP GSTAAD

La diretta di Berrettini Halys rappresenta la finale del torneo Atp Gstaad, che è uno degli appuntamenti più antichi nella storia del tennis: la prima edizione addirittura risale al 1915 e questo Swiss Open ha spesso fatto breccia tra gli addetti ai lavori, tanto che i giocatori stessi lo hanno votato il miglior torneo della categoria in due occasioni, entrambe negli anni Novanta del secolo scorso. L’Italia si è fatta valere: abbiamo due trionfi consecutivi, 99 e 98 anni fa, da parte di Leonardo Bonzi e Goffredo de Banfield, poi quello di Marcello Del Bello nel 1947 arrivando a Nicola Pietrangeli in una finale show contro Roy Emerson (1963), infine ai giorni nostri la doppietta di Fabio Fognini e appunto Matteo Berrettini (2017-2018).

Tra i vincitori del torneo Atp Gstaad 2024 abbiamo citato Casper Ruud con il suo back to back (il norvegese questa settimana ha giocato a Bastad, in Svezia, dove Rafa Nadal è tornato in finale), Pedro Cachin è il campione in carica ma hanno vinto qui anche Richard Gasquet e Gaston Gaudio, compare nell’albo d’oro anche il nome di Roger Federer che nel 2004, ovvero quando aveva già conquistato due volte Wimbledon e tre tornei dello Slam, aveva battuto in finale Igor Andreev, prima di onorare soprattutto il torneo della sua Basilea tra quelli di casa. Ora vedremo se Berrettini farà il bis nel torneo Atp Gstaad 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BERRETTINI HALYS FINALE ATP GSTAAD 2024: MATTEO FAVORITO!

La diretta di Berrettini Halys ci farà compagnia domenica 21 luglio, all’inusuale orario delle 11:30, e sarà la finale del torneo Atp Gstaad 2024: ancora una volta il nostro Matteo Berrettini ha raggiunto il match per il titolo, si tratta della terza quest’anno e mai come oggi l’azzurro parte favorito, perché dopo la bellissima vittoria in semifinale contro Stefanos Tsitsipas il romano si trova di fronte Quentin Halys, giocatore che possiamo definire al momento da Top 50-60 del ranking Atp e che in carriera ha raggiunto proprio oggi la prima finale professionistica di sempre.

Questo non significa che la diretta di Berrettini Halys sarà per Matteo una passeggiata, l’avversario nonostante un tabellone abbordabile si è preso la sfida per il titolo con pieno merito e avrà poco da perdere, sapendo che nella peggiore delle ipotesi anche il risultato di ieri rappresenta il massimo in carriera. Vedremo allora quello che succederà nel corso della diretta di Berrettini Halys, mentre aspettiamo che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione su quello che ci potrebbe attendere in campo domenica mattina.

DIRETTA BERRETTINI HALYS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ATP GSTAAD 2024

La diretta tv di Berrettini Halys, la finale del torneo Atp Gstaad 2024, sarà affidata alla televisione satellitare: come di consueto è Sky Sport ad avere la programmazione di questi appuntamenti nel mondo del tennis, dunque il canale di riferimento per l’ultimo atto dello Swiss Open sarà Sky Sport Tennis che trovate al numero 203 del vostro decoder – naturalmente per gli abbonati – ricordando che l’emittente fornisce anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go, mentre l’altra opzione per la mobilità è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Now Tv.

DIRETTA BERRETTINI HALYS: MATTEO ANCORA IN FINALE

La diretta di Berrettini Halys al torneo Atp Gstaad 2024 si gioca di fatto nel segno del numero 3: per la terza volta, come già detto, Berrettini è in finale quest’anno ma per la terza volta raggiunge anche l’ultimo atto allo Swiss Open. In entrambi i casi il bilancio è in equilibrio: nel 2024 Matteo ha vinto sulla terra di Marrakech contro Roberto Carballes Baena, ritrovando un titolo Atp che gli mancava da tempo, e poi è caduto sull’erba del Queen’s per mano di Jack Draper che lo ha rimontato, oggi sarà la seconda finale stagionale sul rosso che è una superficie sulla quale Berrettini sta migliorando.

Nel torneo Atp Gstaad invece l’azzurro aveva vinto il titolo nel 2018 mentre quattro anni più tardi era stato battuto da Casper Ruud, che ha vinto il torneo per due anni consecutivi; adesso staremo a vedere, è evidente che nella diretta di Berrettini Halys il romano sia favorito e non di poco, a Wimbledon, soprattutto nella bella battaglia contro Jannik Sinner, abbiamo visto un giocatore che sta lentamente ritrovando la sua migliore condizione e questo appuntamento di Gstaad potrebbe dare tanta fiducia in vista dei grandi tornei che arriveranno, scopriamo dunque insieme come andranno le cose nella finale per il titolo di categoria 250, con la diretta di Berrettini Halys.











