Diretta Berrettini Zverev/ Finale Atp Madrid 2021 streaming video tv: per il titolo!

DIRETTA BERRETTINI ZVEREV: PER IL TITOLO DI MADRID!

Berrettini Zverev è la finale del torneo Atp Madrid 2021: in diretta dalla Caja Magica, sul campo intitolato a Manolo Santana, va in scena alle ore 18:30 di domenica 9 maggio. Una grande sfida, e non solo perché c’è la presenza di un nostro rappresentante: Matteo Berrettini va a caccia di quello che sarebbe il quinto titolo della sua carriera, ma sarebbe anche il più prestigioso perché fino a questo momento non aveva mai centrato la finale di un Masters 1000. Dopo la vittoria in semifinale contro Casper Ruud, per il romano l’asticella si alza: il suo avversario è infatti Alexander Zverev, il tedesco che da anni fa parte della Top Ten del ranking Atp e che, pur avendo un anno meno di Berrettini, ha una carriera che si è sviluppata prima, tanto da avergli fatto vincere 14 tornei.

Tra questi ci sono anche tre Masters 1000, a conferma di quanto Zverev sia una minaccia; giocatore forse incostante – soprattutto negli Slam – ma che ha il potenziale per dominare. Non resta allora che metterci ad aspettare la diretta di Berrettini Zverev, la finale del torneo Atp Madrid 2021, per scoprire come andranno le cose; la speranza naturalmente è che il tennista azzurro si prenda il titolo, che idealmente lo lancerebbe anche nel migliore dei modi verso l’appuntamento di casa, vale a dire gli Internazionali d’Italia che guarda caso cominciano oggi, e che chiaramente Matteo come tutti gli altri azzurri vorrà onorare al massimo.

DIRETTA BERETTINI ZVEREV ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Berrettini Zverev, la finale del torneo Atp Madrid 2021, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati avranno accesso al canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o in alternativa Sky Sport Arena (204) salvo variazioni di palinsesto, naturalmente senza costi aggiuntivi potranno anche seguire il match di tennis con il servizio di diretta streaming video, che grazie all’applicazione Sky Go si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Possiamo aggiungere poi che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.madrid-open.com, fornirà tutte le informazioni utili compreso il tabellino boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BERRETTINI ZVEREV: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Berrettini Zverev ci propone dunque la finale del torneo Atp Madrid 2021: per Matteo la grande occasione di mettere finalmente in bacheca un torneo di grande importanza, ricordiamo che nelle ultime settimane il tennista romano ha aumentato il numero di trofei imponendosi nel Serbia Open, un altro appuntamento 250. Il Masters 1000 di Madrid sarebbe ovviamente il coronamento di questa prima parte di carriera, ma rappresenterebbe anche il grande ritorno dopo i problemi fisici che ne avevano caratterizzato l’inizio del 2021; contro però avrà un avversario che ha già raggiunto l’élite, capace di vincere tre tornei di questa categoria compreso proprio il titolo a Madrid, catturato tre anni fa. Anche Zverev nella stagione in corso ha un trofeo, il 500 di Acapulco nella cui finale ha sconfitto Stefanos Tsitsipas; i due sono quasi coetanei ma come detto il tedesco, un predestinato fin dalla giovanissima età, è emerso prima sulla scena. Gli manca ancora uno Slam: la delusione per essersi lasciato sfuggire gli Us Open l’anno scorso è stata enorme, ma Sasha ha tutto sulla carta per imporsi anche nei Major. Al momento cercherà di strappare l’Atp Madrid 2021 a Berrettini, ci attendiamo una grande finale e, come già detto, la speranza è che il titolo prenda la direzione dell’Italia…



