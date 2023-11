DIRETTA/ Besiktas Venezia video streaming tv: sarà una partita inedita (Eurocup, 1 novembre 2023)

DIRETTA BESIKTAS VENEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Besiktas Venezia non ci fornisce precedenti: come abbiamo accennato la squadra turca ha già giocato in Eurocup, ma in un periodo nel quale la Reyer non era ancora presente a questi livelli. Basti ricordare che, appunto, l’ultima partecipazione del Besiktas alla competizione risale al 2015-2016: Venezia avrebbe vinto il primo dei due scudetti soltanto due stagioni più tardi. Non era stato un cammino troppo brillante per i turchi di Istanbul: il format di Eurocup era diverso e prevedeva una regular season da sei gironi di sei squadre, racchiusi in due “conference” entro le quali si formavano altri otto gironi da quattro società.

Il Besiktas, inserito nel gruppo E, aveva chiuso con 4 vittorie e 6 sconfitte: girone dominato dallo Zenit San Pietroburgo davanti a Saratov e Paok Salonicco, il quarto posto con conseguente qualificazione se l’era preso lo Szolnoki Olaj in virtù della doppia sfida diretta. Erano comunque altri tempi: all’epoca infatti la seconda fase era raggiunta anche da otto squadre eliminate dall’Eurolega, infatti in quella stagione avevamo avuto il derby tra Trento e Milano con la Dolomiti Energia di Maurizio Buscaglia che si era spinta in semifinale dove era stata eliminata dallo Strasburgo per soli due punti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BESIKTAS VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Besiktas Venezia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che ancora una volta fornisce le partite di Eurocup che riguardano le squadre italiane. In assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale del torneo, che trovate su www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRASFERTA DIFFICILE!

Besiktas Venezia, che è in diretta dalla Bjk Emlakjet Sports & Event Hall di Istanbul, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 1 novembre: la partita è valida per la quinta giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024. Per la Reyer una trasferta complicatissima: il Besiktas è tornato a giocare in Eurocup dopo sette anni ma sta dimostrando di essere una squadra che può arrivare anche in fondo, al momento ha tre vittorie e una sconfitta mentre la Reyer ha vinto il suo primo match solo la scorsa settimana, battendo nettamente la Joventut Badalona.

È una Venezia che in Serie A1 sta volando, con cinque vittorie in altrettante partite: ha vinto anche contro Varese e dunque si presenta in Turchia con il morale altissimo, sapendo che anche la qualificazione al prossimo turno di Eurocup è alla portata pur se magari per i primi due posti in classifica bisognerà sgomitare parecchio. Vedremo comunque quello che ci racconterà il parquet per la diretta di Besiktas Venezia, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati a questa partita di Eurocup.

DIRETTA BESIKTAS VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Besiktas Venezia: curiosamente possiamo dire che questo sia il terzo incrocio tra Italia e Turchia nelle coppe europee di questa settimana, perché Tortona è stata ospite del Tofas Bursa mentre, sempre in Eurocup, Trento se l’è vista con Ankara. Una nota di colore, quello che invece preme dire sulla partita è che il Besiktas ha iniziato davvero alla grande la sua Eurocup e dunque procede con il vento in poppa, tanto che la sconfitta di misura rimediata a Vilnius dai Wolves è stata accolta con grande sorpresa, se si pensa alle vittorie su Badalona e Prometey.

Venezia come già detto ha aperto il suo percorso europeo perdendo tre partite consecutive: può già essere un’eredità pesante in termini di qualificazione anche perché nel frattempo la formula di Eurocup è cambiata, ma questa Reyer sta comunque facendo vedere di potersi rialzare e certamente le cinque vittorie in campionato hanno aiutato a trovare un po’ di fiducia. Adesso sarà importante giocare al massimo delle possibilità la diretta di Besiktas Venezia, perché vincere a Istanbul significherebbe molto non solo per la classifica del girone ma anche, appunto, per il morale del gruppo orogranata.











