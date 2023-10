Video/ Reyer Venezia Varese (102-88) sintesi e highlights: Wiltjer ne fa 22! (Lega A basket, 29 ottobre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REYER VENEZIA VARESE: LA SINTESI

Al Palasport Giuseppe Taliercio la Reyer Venezia supera la Pallacanestro Varese per 102 a 88 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da coach Spahija a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni dimostrandosi molto precisi in fase di realizzazione e dominando nel gioco a rimbalzo, come suggerito dal 10 a 4 totale.

I minuti scorrono sul cronometro e gli opsiti guidati da coach Bialaszewski cercano di reagire in qualche modo, correggendo alcune imprecisioni di cui erano stati protagonisti in avvio di gara aggiudicandosi il parziale per 29 a 23. Nel secondo tempo , il copione della sfida pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e gli orogranata tornano dunque a rimpadronirsi della situazione vincendo il quarto per 21 a 10.

I biancorossi faticano a tenere il passo degli avversari sbagliando molto al tiro e perdendo qualche pallone di troppo, 5 a 2 in questa fase. Nell’ultima parte dell’incontro gli sforzi effettuati dai lombardi, 26 a 23, non sono sufficienti per quantomeno prolungare le ostilità all’extratime ed i veneti gestiscono abilmente il finale. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono alla Reyer Venezia di salire a quota 10 nella classifica della Lega A di basket mentre la Pallacanestro Varese non si muove, rimanendo ferma a due punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI REYER VENEZIA VARESE: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come i lagunari abbiano surclassato i lombardi a cominciare dalla precisione complessiva al tiro, ovvero il 55.6% contro il 45.3%. I veneti hanno dominato a rimbalzo, 40 a 28 totali dei quali 12 a 6 in attacco e 28 a 22 in difesa, hanno effettuato più stoppate, 2 a 0, perso meno palle, 9 a 10, e ne hanno rubate un numero maggior rispetto ai biancorossi, 4 a 1. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 33 K. Wiltjer grazie ai 22 punti messi a segno per la Reyer. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Venezia a causa del 18 a 17 nel computo dei falli personali.

REYER VENEZIA – Casarin, Simms, Spissu, Tessitori, Tucker. Panchina: Brooks, B. Brown, De Nicolao, Janelidze, O’Connell, Wiltjer. Coach: Spahija.

VARESE – G. Brown, Cauley-Stein, Hanlan, McDermott, Moretti. Panchina: Librizzi, N’Guessan, Shahid, Virginio, Woldetensae, Zhao. Coach: Bialaszewski.

