Diretta Bielorussia Germania/ Streaming video e tv, qualificazioni Europei 2020

Bielorussia Germania, partita che è in programma sabato 8 giugno alle ore 20.45 presso la Borisov Arena di Borisov, sarà una delle sfide della terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. I tedeschi arrivano all’appuntamento con una sola partita alle spalle, l’emozionante vittoria per 2-3 in casa dell’Olanda, l’altra grande favorita per la qualificazione nel girone C e nella quale sono riusciti a vendicare quanto accaduto nella Nations League, che ha portato la nazionale campione del mondo nel 2014 a retrocedere in Lega B al termine del girone di ferro. I bielorussi hanno invece esordito con un poker subito in casa degli olandesi per poi perdere 2-1 anche in Irlanda del Nord e questa sfida è per loro una possibilità di riprendere la marcia di miglioramento che si era già vista nel corso delle qualificazioni ai Mondiali 2018, il torneo nel quale la stessa Germania ha dato l’impressione di aver terminato un ciclo venendo clamorosamente eliminata al primo turno.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bielorussia Germania, che come detto si gioca sabato 8 giugno 2019 alle ore 20.45 presso la Borisov Arena di Borisov valevole per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2020, non si potrà seguire in diretta tv o in diretta streaming video via internet. Ci sarà però la possibilità di seguire l’incontro con informazioni utili che arriveranno dagli account ufficiali che le due nazionali mettono a disposizione sui propri social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BIELORUSSIA GERMANIA

Prima di dare la parola alla diretta della partita, possiamo gettare un rapido sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Bielorussia Germania, sfida valevole le qualificazioni agli Europei 2020. La Bielorussia del CT Kriushenko sarà schierata con un 4-3-3 con questo undici titolare: Klimovich; Shitov, Sivakov, Martynovich, Volodjko; Maevskiy, Hleb, Dragun; Stasevich, Laptev, Savitskiy. Risponderà la Germania allenata da Loew con un 3-5-2 schierato con: Neuer; Sule, Ginter, Rudiger; Kehrer, Kroos, Goretzka, Kimmich, Schulz; Gnaby, Sané.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania nettamente favorita per la vittoria contro la Bielorussia dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 15.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 7.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.18 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.35 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



