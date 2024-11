DIRETTA BIELSKO-BIALA SCANDICCI: I TESTA A TESTA

La diretta Bielsko-Biala Scandicci rappresenta una sfida inedita tra queste due squadre, ma possiamo dire che la Savino del Bene abbia già affrontato in due occasioni una squadra polacca. È sempre accaduto nel girone di Champions League: nella stagione 2018-2019, prima partecipazione di Scandicci alla massima competizione europea, erano arrivate due vittorie contro il LKS, una delle squadre di Lodz, per una competizione che poi si era interrotta ai quarti di finale come del resto è sempre accaduto alle fiorentine ogni volta che si sono trovate ad affrontare la Champions League, cosa già ricordata in precedenza.

DIRETTA/ Innsbruck Milano (risultato finale 1-3): bella vittoria per i lombardi (oggi 20 novembre 2024)

Dobbiamo invece arrivare alla stagione 2020-2021 per trovare un altro confronto con la Polonia del volley femminile, in questo caso la più competitiva Rzeszow: qui Scandicci aveva fatto benissimo al Palazzo Wanny di Firenze imponendosi con un netto 3-0, ma nella partita di ritorno erano state le polacche a vincere per 3-1. In ogni caso Scandicci si era qualificata per i quarti di finale, ma ancora una volta non li aveva superati e la stessa cosa è accaduta lo scorso anno; adesso chiaramente ci sono le speranze di fare il passo ulteriore e sembra che Scandicci abbia tutto per riuscirci, ma come sempre sarà il campo a dirci come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Fenerbahce Monza (risultato finale 0-3): vittoria netta! (Champions League, 20 novembre 2024)

BIELSKO-BIALA SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Bielsko-Bala Scandicci, almeno sui canali tradizionali della nostra televisione: già nelle partite precedenti abbiamo ricordato come la Champions League di volley femminile sia appannaggio, nel nostro Paese, solo della piattaforma DAZN. Di conseguenza l’appuntamento sarà per gli abbonati a questa emittente, che potranno godere della tradizionale diretta streaming video su PC, tablet e smartphone oppure utilizzare uno dei dispositivi compatibili, anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Saint-Nazaire Perugia (risultato finale 0-3) streaming: umbri sul velluto (oggi 19 novembre 2024)

BIELSKO-BIALA SCANDICCI: TRASFERTA ABBORDABILE!

La diretta Bielsko-Biala Scandicci si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 27 novembre, presso l’Hala Widowiskowo-Sportowa, ed è valida per la terza giornata nel girone E di volley Champions League 2024-2025. È una partita che potrebbe assicurare una larga fetta di qualificazione ai quarti alla Savino del Bene, che fino a questo momento ha avuto un percorso netto nel torneo: sono arrivate infatti le vittorie contro il CSO Voluntari e poi contro lo Stoccarda, dunque le fiorentine comandano la classifica di un gruppo che si sta rivelando equilibrato per quanto riguarda le altre squadre, cosa che può aiutare a blindare il primo posto.

La diretta Bielsko-Biala Scandicci ci dirà allora se questa Savino del Bene potrà continuare a sognare; naturalmente per capire se si possa replicare il risultato della scorsa Champions League, e magari anche migliorarlo, bisognerà aspettare più avanti ma nel frattempo può continuare senza troppi fronzoli la marcia della squadra che ha già dimostrato di potersi giocare grandi cose, a noi non resta che stare a vedere quello che succederà tra poche ore in terra polacca ma intanto possiamo fare qualche ulteriore considerazione sui temi portanti di questa intrigante diretta Bielsko-Biala Scandicci.

DIRETTA BIELSKO-BIALA SCANDICCI: SAVINO DEL BENE AL TOP

Si avvicina il momento della diretta Bielsko-Biala Scandicci e dobbiamo allora dire che, come già riportavamo, il girone E di Champions League è particolarmente equilibrato alle spalle della Savino del Bene. Meglio: lo scenario ci dice che Scandicci ha sempre vinto mentre lo Stoccarda ha sempre perso, c’è invece una bella lotta per il secondo posto tra le polacche e il CSO Voluntari che per il momento si è preso la prima sfida, vincendo con un netto 3-0 in Romania laddove poi il Bielsko-Biala ha fatto il suo dovere superando lo Stoccarda, come detto questa incertezza porterà sicuramente vantaggi a una Scandicci sin qui perfetta.

Del resto già lo scorso anno la Savino del Bene aveva mostrato il suo potenziale in Champions League, battendo due volte quell’Eczacibasi che poi purtroppo l’aveva eliminata ai quarti; in questa stagione si spera naturalmente nel salto di qualità per provare a prendersi anche la semifinale che, come già dicevamo in occasione dell’ultimo impegno, per il momento resta una sorta di tabù. La diretta Bielsko-Biala può intanto avvicinare la qualificazione ai quarti di finale, tra poco sarà il campo dell’Hala Widowiskowo-Sportowa a dirci se la squadra fiorentina potrà festeggiare la terza vittoria in altrettante partite del girone.