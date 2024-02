DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI/ Video streaming tv: le parole di Massimo Barbolini (28 febbraio 2024)

DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI: PARLA BARBOLINI

Mentre si avvicina ancora di più la diretta di Scandicci Eczacibasi, possiamo rileggere le dichiarazioni del coach Massimo Barbolini nel post partita di Istanbul, dopo la sconfitta per 3-2 della Savino Del Bene nel match d’andata dei quarti di Champions League: “Credo che il 3-2 subito sia meno pesante di quanto non potesse essere un 3-1, perché non penso che abbiamo giocato una buona partita, ma alla fine siamo riusciti a portare via due set che, per la formula di questo di questa manifestazione, possono essere molto importanti”, aveva sottolineato Barbolini.

L’analisi del coach di Scandicci sulla prestazione delle sue ragazze a Istanbul era poi proseguita in modo molto chiaro: “Sicuramente dobbiamo fare meglio, oggi non abbiamo giocato all’altezza delle altre due partite con Eczacıbaşı (le due vittorie nella fase a gironi, ndR) e siamo mancati penso soprattutto in attacco. Non è un discorso generale, siamo mancati in attacco e dopo è difficile. Contro squadre come Eczacıbaşı puoi murare, puoi difendere e battere bene però alla lunga devi mettere la palla per terra con continuità”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scandicci Eczacibasi non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Scandicci Eczacibasi, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

SCANDICCI ECZACIBASI: SAVINO DEL BENE PER LA RIMONTA!

Scandicci Eczacibasi, diretta dagli arbitri Sonja Simonovska e Paul Catalin Szabo-Alexi, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 28 febbraio 2024, naturalmente presso il Palazzo Wanny di Firenze per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2023-2024. Sfida di enorme fascino per la Savino Del Bene Scandicci, che avrà comunque tutte le possibilità di giocarsi la qualificazione per la semifinale nella diretta di Scandicci Eczacibasi, dopo che la partita d’andata a Istanbul ha visto la vittoria per 3-2 delle padrone di casa turche.

Bisogna quindi ribaltare una sconfitta, ma essere giunte al tie-break settimana scorsa può comunque essere utile, perché garantirà alle toscane la qualificazione immediata in caso di vittoria per 3-0 oppure per 3-1, mentre qualora Scandicci vincesse al quinto set sarebbe inevitabile il Golden Set, portando la sfida addirittura al sesto set della serata e undicesimo complessivo. Naturalmente, una vittoria dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul, con qualsiasi risultato, darebbe invece la qualificazione alle turche. Si annuncia una serata di grande pallavolo, che cosa ci dirà la diretta di Scandicci Eczacibasi?

DIRETTA SCANDICCI ECZACIBASI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Scandicci Eczacibasi, dobbiamo ricordare che questa sta diventando la “sfida infinita” della Champions League 2023-2024 della pallavolo femminile, dal momento che le toscane e le turche erano pure nello stesso girone della prima fase. Il ricordo è dolcissimo per la Savino Del Bene, dal momento che Scandicci aveva vinto entrambe le partite, con annesso logicamente il primo posto nel girone e accesso ai quarti saltando i playoff, nei quali a dire il vero l’Eczacibasi non ha avuto alcun problema nello sconfiggere il Dnipro conquistando così (scherzi del tabellone) il “replay” con le toscane.

Nella partita d’andata è arrivata per la prima volta una sconfitta, ma Scandicci ha comunque dimostrato di nuovo di poter lottare sostanzialmente alla pari con la squadra di Istanbul, una delle tre corazzate della metropoli sul Bosforo. L’accesso in semifinale sarebbe un’impresa memorabile per quella che tutto sommato è la terza forza della pallavolo femminile italiana, ma entrerebbe fra le prime quattro d’Europa, tra l’altro con ottime possibilità che domani la raggiungano Conegliano e Milano. Quanto coloreremo d’azzurro l’Europa? La prima risposta ce la darà la diretta di Scandicci Eczacibasi…











