DIRETTA STOCCARDA SCANDICCI: TRASFERTA DA ONORARE!

Con la diretta Stoccarda Scandicci entriamo nella seconda giornata del girone E per quanto riguarda la Champions League 2024-2025 di volley femminile: alla SCHARRena della città tedesca si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 13 novembre, la Savino del Bene ha esordito nel migliore dei modi nel torneo strappando un 3-0 casalingo al CSO Voluntari, e dunque comanda la classifica in compagnia del BKS, squadra polacca con la quale sulla carta Scandicci si giocherà il primo posto e di conseguenza la qualificazione diretta ai quarti di finale, possiamo anche dire che da questo punto di vista le toscane siano favorite.

C’è chiaramente un conto in sospeso tra Scandicci e la Champions League per come è finita la passata stagione, intanto la Savino del Bene testa le possibilità di arrivare in fondo e anche in campionato non è partita malissimo, anche se ha perso a sorpresa a Busto Arsizio prima di farsi battere da Conegliano, per il momento quarto posto in Serie A1 ma la stagione è molto lunga e per le toscane conta arrivare ai grandi appuntamenti della prossima primavera al top della condizione. Intanto vedremo cosa succederà nella diretta Stoccarda Scandicci, della quale possiamo ancora presentare alcuni degli aspetti principali.

STOCCARDA SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Stoccarda Scandicci, che non viene infatti trasmessa sui canali della nostra televisione così come le altre partite della Champions League di volley femminile. L’unica modalità per seguire il match in questione è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce la programmazione delle squadre italiane impegnate nel torneo. La visione sarà in diretta streaming video o anche tramite uno dei dispositivi compatibili con il servizio, anche una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA STOCCARDA SCANDICCI: LA SAVINO DEL BENE CI CREDE

La diretta Stoccarda Scandicci ci dirà dunque se la Savino del Bene proseguirà a punteggio pieno il suo cammino in Champions League: della rivale tedesca possiamo dire che alla prima giornata ha iniziato nel migliore dei modi vincendo il primo set contro il Bialski Klub Sportowy, ma poi ha perso la partita e dunque ha zero punti. Rispetto al Lugoj sembra però che Stoccarda abbia tutto per ottenere almeno il terzo posto nel girone che significherebbe retrocedere ai quarti della Coppa Cev; a tale proposito possiamo ricordare che le tedesche erano arrivate alla finale di questo torneo due anni fa ma avevano perso contro Eczacibasi, mentre l’anno seguente la Coppa Cev l’aveva vinta proprio Scandicci.

Ora però la Savino del Bene punta qualcosa di più grosso, anche se possiamo dire che questo curioso incrocio tra le tre squadre potrebbe tornare di attualità; ne riparleremo, intanto possiamo confermare che nella diretta Stoccarda Scandicci la squadra toscana sia nettamente favorita per prendersi la vittoria e allora sarà il taraflex della SCHARRena che tra qualche ora ci dirà se le cose andranno in questo modo, di sicuro visto anche il cammino dello scorso anno Scandicci sa bene che queste sono partite da vincere quasi senza discussione, e che i grossi premi arriveranno più avanti.