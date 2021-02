Diretta/ Bisceglie Juve Stabia (Serie C) streaming video e tv: pugliesi alla riscossa

DIRETTA BISCEGLIE JUVE STABIA: RISULTATO INCERTO?

Bisceglie Juve Stabia, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Pugliesi alla riscossa, di nuovo in campo dopo la vittoria del 17 febbraio scorso contro la Viterbese che ha alimentato di nuovo le speranze di salvezza del Bisceglie, che resta penultimo a +4 sulla Cavese ma ha riavvicinato Potenza, Paganese e Vibonese nella corsa alla salvezza. La Juve Stabia dalla sua resta in zona play off dopo il pareggio contro il Teramo: per la formazione di Castellammare sembra ormai chiaro che l’obiettivo è il ritorno nei play off, difficile rincorrere senza la giusta continuità le primissime posizioni di classifica, ma le Vespe hanno comunque una solidità che al Bisceglie è chiaramente mancata nel corso delle sfide di questa stagione, che hanno di nuovo costretto i nerazzurri, dopo il ripescaggio, a ritrovarsi impelagati nella parte bassa della classifica.

DIRETTA BISCEGLIE JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bisceglie Juve Stabia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE JUVE STABIA

Le probabili formazioni della sfida tra Bisceglie e Juve Stabia allo stadio Gustavo Ventura. I padroni di casa allenati da Aldo Papagni scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Spurio; De Marino, Altobello, Vona, Giron; Tazza, Cittadino, Romizi, Mansour; Cecconi, Rocco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Taurino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Daga; Baschirotto, Camilleri, Markic; Simonelli, Palermo, Bensaja, Adopo, Urso; Murilo, Tounkara.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Bisceglie Juve Stabia: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.95 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.40 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.10 volte l’importo scommesso.

