Diretta Bolivia Argentina/ Streaming video tv: Farias già eliminato (Copa America)

DIRETTA BOLIVIA ARGENTINA: LA VERDE GIÀ FUORI

Bolivia Argentina, in diretta dall’Arena Pantanal di Cuiaba, è la partita in programma oggi, martedì 29 giugno 202 alle ore 2.00 (secondo il fuso orario italiano). Con la sfida tra La Verde e l’Albiceleste chiudiamo finalmente la fase a gironi della Copa America 2021 e in campo questa notte vi saranno due squadre che ormai già conoscono da tempo il proprio destino.

Dopo anche il successo occorso solo pochi giorni fa contro il Paraguay (con gran gol di Gomez) l’Argentina ha conquistato il primo posto nella classifica del girone A e da tempo è sicura di accedere ai prossimi quarti di finale: al massimo potrebbe dubitare di accedervi da prima della classe. Per contro, la Bolivia di Farias sa già che non sarà possibile per lei continuare il cammino nella Copa America: tre KO su tre incontri e 0 punti oltre il disonore dell’ultima casella della graduatoria. Pur se già tutto scritto, con la diretta Bolivia Argentina certo vivremo un match entusiasmante, da non perderci.

DIRETTA BOLIVIA ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bolivia Argentina sarà affidata come sempre ai canali della televisione satellitare: la Copa America 2021 viene trasmessa integralmente dalla televisione satellitare, dunque gli abbonati potranno seguire la partita su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) o in alternativa con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere utilizzato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sui quali attivare l’applicazione Sky Go.

DIRETTA BOLIVIA ARGENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Bolivia e Argentina, è facile aspettarsi che sia Farias che Scaloni vogliano optare questa sera per parecchi dei loro titolari soliti: La Verde ha certo intenzione di chiudere la brutta esperienza della Copa America 2021 con un sorriso, mentre l’Albiceleste vuole confermarsi leader del gruppo, al termine dei preliminari. Ecco che allora per l’11 della Bolivia il ct dovrebbe proporre ancora il 4-3-3 di partenza, con in difesa Fernandez, Jusino, Quinteros e Saavedra disposti davanti al numero 1 Lampe. A centrocampo sarà poi spazio per Justiniano in cabina di regia, con Vaca e Villarroel disposti al suo fianco: in attacco si faranno invece avanti dal primo minuto Arce, Ramallo e Chura, ma occhio al giocatore della Spal Cuellar.

Classico 4-2-3-1 invece per la Seleccion, con Scalon che dovrebbe confermare Pezzella e Romero al centro della difesa e il duo Tagliafico-Molina sull’esterno del reparto. Irrinunciabile a centrocampo la coppia composta da Rodriguez e Paredes, anche se Dominiguez è valida alternativa: potrebbe poi essere ancora Messi a posizionarsi alle spalle della prima punta. A completare lo schieramento uno tra Aguero e Lautaro Martinez in prima punta, con il Papu Gomez e Di Maria ai lati (anche se Angel e Joaquin Correa sono valide alternative).

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigili della sfida per la Copa America 2021 non abbiamo dubbi nel consegnare il favore del pronostico al ct Scaloni. Per Eurobet poi nell’1×2 del match, ecco che il successo della Bolivia vale 17.00, contro il più basso 1.16 fissato per la vittoria dell’Argentina: il pareggio è stato quotato a 7.00.

